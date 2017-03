– Det er umulig å komme frem slik situasjonen er i dag. Bilene kan ikke komme til side og slippe utrykningskjøretøy frem, sier varabrannsjef i Bamble Brannvesen Jørn Urberg Tveten.

Brannvesenet og ambulansetjenesten er bekymret for sikkerheten på veien når E18 stenges. Hovedveien mellom Oslo og Kristiansand stenges fordi det skal gjøres vedlikehold og utbygging av flere tunneler i forbindelse med bygging av ny E18.

Brannvesenet i Porsgrunn, i Bamble, og ambulansetjenesten i Telemark har sendt et brev til Statens vegvesen i håp om å få til en løsning slik at utrykningskjøretøy lettere skal slippe frem.

Stengt i to sommere

E18 blir stengt i minimum 14 måneder. Trolig betyr det at trafikken blir ledet ut på omkjøringsveier gjennom to sommere. I 2013 gikk det 8500 biler daglig på Breviksveien. Når E18 stenges vil det trolig være mellom 20.000 og 30.000 biler på strekningen – gjennom Heistad, Brevik og Stathelle – hver dag.

Knut Inge Skoland er avdelingsleder for ambulansetjenesten i Telemark. Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Brannsjef i Porsgrunn Nicolay Underthun sier de er bekymret for fremkommeligheten på omkjøringsveien når hovedveien mellom Oslo og Kristiansand stenges i 14 måneder. Foto: Christer Karlsen / NRK

– Folk i ambulansetjenesten er ganske bekymret for situasjonen. Vi ser store begrensninger knyttet til denne veien, og håper at vegvesenet vil se på noen forslag til løsninger, sier avdelingsleder for ambulansetjenesten i Telemark Knut Inge Skoland.

– Vi deler bekymringen for fremkommeligheten. Det er en stor utfordring. Vi har bedt om et møte med vegvesenet for å finne en løsning, sier brannsjef i Porsgrunn Nikolay Underthun.

Vil ikke fjerne gang- og sykkelvei

En av løsningene som nødetatene ønsker at Statens vegvesen skal vurdere er å fjerne gang- og sykkelstien over Breviksbrua, og sette inn busser som skal kjøre gående og syklende over brua.

Espen Tonning på plan og forvaltning i Statens vegvesen synes ikke det vil være noen god løsning å fjerne gang- og sykkelstien over Breviksbrua. Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

– Om det blir en ulykke på Breviksbrua vil trafikken bli stående bom fast. Vi vet at det i perioder vil være masse kø selv uten ulykker. Det er begrenset hva vi kan få gjort for å gi bedre fremkommelighet. Å fjerne gang- og sykkelstien er ikke en løsning vi ønsker. Men vi må se på ulike løsninger, sier Espen Tonning på plan og forvaltning i Statens vegvesen.

Tonning skjønner at folk som jobber i nødetatene er bekymret.

– Vi har det veinettet vi har. Og flere steder er det vanskelig å finne gode løsninger. Men vi er selvsagt opptatt av å ta hensyn til flest mulig, sier Tonning.

– Slik situasjonen er nå vil det forsinke oss i arbeidet. Men vil gjøre det beste ut av det, sier varabrannsjef i Bamble Jørn Urberg Tveten.