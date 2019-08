– Jeg var vant med å betale bompenger fra Vestfold, men jeg merker jo at det irriterer meg. Det vil påvirke hva jeg stemmer til høsten. Men det er sannelig ikke enkelt å orientere seg, sier Bo Larsen.

Han passerer en bomstasjon flere ganger daglig, og er en av dem som er mektig lei av å betale bompenger.

– Det koster altfor mye. Jeg skjønner at folk lar seg provosere, sier han til NRK.

VANSKELIG Å ORIENTERE SEG: Bo Larsen synes det er utfordrende å orientere seg i bomsaken. Foto: Nils Skumsvoll

Larsen flyttet fra Vestfold til bydelen Gulset i Skien for ikke så veldig lenge siden. Vel vitende om at det fulgte bompenger med på kjøpet.

Bydelen er bokstavelig talt omringet av bomstasjoner, og nesten uavhengig av hvilken retning du skal, kreves du for en sum om du kjører bil med bensin eller diesel på tanken.

Larsen har fått med seg at kommunen har to partier med bompenger som kjernesak.

Bred politikk

– Jeg vil ikke kalle oss et rent bomparti, sier Thomas Bakken, som står på førsteplass for Bypartiet.

Da partiet stilte til valg i kommunen i 2015 fikk de 13,8 % av stemmene. Dermed ble de kommunens tredje største parti, med åtte representanter i Skien bystyre.

Bakken mener det er for enkelt å sammenligne Bypartiet med Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB), som Skiens-velgerne også kan stemme på.

Thomas Bakken leder Bypartiet i Skien. Foto: Nils Skumsvoll

– Om man ser på antall partier som kaller seg klimapartier for eksempel, har man jo enda flere alternativer der. At flere partier samles om en viktig sak, er bare bra, sier han til NRK.

FNBs leder i Skien, Tommy Ballestad, er selv tidligere medlem av Bypartiet. Han eier ikke bil selv, men er opptatt av det prinsipielle.

Lokallaget til FNB i Skien ble etablert høsten 2018. Ballestad understreker at FNB er «blokkløse», og ikke et høyrevridd parti. Han mener partiet har en bred politikk.

– Vi er ikke et ensaksparti, selv om mange liker å kalle oss nettopp det, sier han.

I tillegg til den temmelig opplagte bomsaken trekker han frem skole og helse som to saker som er viktig for partiet.

Stort engasjement

Bypakke Grenland skapte stort engasjement i lokalmiljøet da den ble vedtatt.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Det er store summer som investeres gjennom bypakka. Dette skal finansieres gjennom et spleiselag mellom det offentlige og trafikantene – offentlige midler og bompenger. Hensikten er å redusere den negative klimapåvirkningen i Grenland.

Det bygges sykkelveier og gangbroer. Bussene har fått hyppigere avganger, og nye billettyper er allerede innført. Et månedskort på bussen koster halvparten av det du må betale mange andre steder i landet.

Baksiden er imidlertid at det har kostet flesk for mange bileiere.

Savner tydelighet

Hvilket av partiene i Skien som får Bo Larsens stemme avhenger av hva slags politikk de fører utover spørsmålet om bompenger.

– Selv om bompenger er viktig og påvirker hvilket parti jeg stemmer til høsten, er det ikke den avgjørende saken. Slik er det vel for mange velgere. Jeg savner at partiene er tydeligere på hva de egentlig mener. Det gjelder egentlig over hele linja.

Thomas Bakken i Bypartiet mener en av hovedforskjellene på Bypartiet og FNB er at sistnevnte er mer låst til spørsmålet om bom eller ikke bom enn hans eget.

– Vi er opptatt av infrastruktur for å skape fremtidig vekst i distriktet og ønsker å gjøre det beste ut av den situasjonen vi har. Bommene står der allerede. Vi vil kanalisere pengene som kreves inn, tilbake til det beste for bilistene, sier han til NRK.

Bypartiet og FNB er uenige i at de like godt kunne vært ett parti. Men ingen av dem utelukker et lokalt samarbeid.

– Det er vi åpne for. Vi kan samarbeide med MDG også vi, om vi kommer til enighet, sier Ballestad i FNB.

Tommy Ballestad er ivrig syklist, og eier ikke bil selv. Han engasjerer seg likevel sterkt i kampen mot bom. Foto: Nils Skumsvoll

Han har forståelse for at mange synes det er vanskelig å orientere seg i det politiske bomlandskapet.

– Det blir den store utfordringen for oss politikere. Å fortelle velgerne hva vi faktisk mener, og at vi er opptatt av mer enn bare bom.

Totalt stiller FNB med lister i følgende fylker og kommuner:

Oslo (både fylkesting- og kommunevalg)

Viken (kun fylkesting)

Vestfold og Telemark + Porsgrunn, Skien

Rogaland Klepp, Sandnes, Sola, Stavanger

Vestland + Alver, Askøy, Bergen og Øygarden

Partiet «Nei til bomring» stiller liste i Drammen. I Tromsø heter bompartiet «Nei til bompenger».

