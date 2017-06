Operasjonslederne i politidistriktene er ansvarlig for mottak av meldinger og nødanrop til politiets operasjonssentral.

Vedkommende må prioritere oppdragene og iverksette nødvendige tiltak.

Operasjonslederen er derfor brukt som ekspert i denne nettartikkelen.

NRK har snakket med to forskjellige ledere, ved to ulike anledninger, for å få en så god fasit som mulig.

Operasjonslederne, Jørn Gustav Larsen og Vidar Aaltvedt, sitter begge i Sør-Øst politidistrikt som omfatter Telemark, Buskerud og Vestfold; et gjennomsnittsdistrikt med både byer og bygder.