Bare fjelltopper, oppredde senger, fulle matskap og kaffe på kjelen er hyttevertskapet landet rundt klare til å ta imot sommerens fjellvandrere. Denne helgen åpner 44 av turistforeningens betjente hytter landet rundt.

Nyåpning med livemusikk i ruskeværet

Fredag åpnet Gaustatoppen turisthytte etter om lag 40 dager med oppussing. Hytta har fått noen kraftige oppgraderinger med nytt kjøkken, nye toaletter og nye møbler, og inviterer derfor til åpningsfest på selveste St. Hans Aften.

De ansatte testet ut det nyoppussede kjøkkenet. Foto: Jon Atle Holmberg / DNT Telemark

– De ansatte har fått bedre og enklere arbeidsforhold, og det er nok flere av gjestene som setter pris på de nye toalettene, forteller daglig leder i DNT Telemark, Jon Atle Holmberg.

1883 meter over havet tok turisthytta imot over 50 kaffetørste frivillige, sponsorer og turister, og det rufsete været sørget for at gjestene fikk testet ut de nye møblene inne på hytta.

Gaustatoppen turisthytte kunne by på underholdning under dagens nyåpning. Foto: Jon Atle Holmberg / DNT

– Det ble en veldig fin åpning med låter og underholdning fra Kim Rune Hagen til stor applaus fra gjestene, forteller Holmberg.

DNT Telemark forteller at de skal satse videre på Gaustatoppen turisthytte, og at målet er å kunne tilby gjestene flere sengeplasser året rundt.

Sankthansfeiring på fjellet

Også Mogen og Kalhovd turisthytte åpner igjen denne helgen. Hyttene har vært stengt siden påske, men inviterer denne helgen til åpningsfest.

Lørdag inviterer Kalhovd turisthytte til St. Hans feiring. Foto: Kristine Koslung / NRK

– Det blir sjøsetting av kano, blomsterkranser, naturquiz, fyring av forsinket St hans bål i bålpanna og grilling av hjemmelagde pølser, forteller Kjersti Wøllo fra Kalhovd turisthytte til DNT.

I tillegg til DNT Telemark sine 18 turisthytter, har DNT om lag 500 betjente og ubetjente hytter rundt i landet. Sjekk hvilke hytter som er åpne i nærheten av deg.