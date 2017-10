Hyttetur med historisk sus

Sandtjønn ligger speilblankt nedenfor verandaen. Innenfor de rødmalte veggene er det plass til ni personer. Tilsynsmann Tore Skåli forteller at det er mange gjengangere blant dem som leier hytta.

– Det dukker også opp nye folk, men jeg ser det er en del som kommer igjen. Spesielt jegere forelsker seg i plassen og kommer igjen høst etter høst. Statskog har et område på cirka 130.000 mål som du kan jakte på, så det er utrolig populært, sier han.

Snorkebu

Tore Skåli har tilsyn med Sandtjennhytta for Statskog. Foto: Britt Boyesen / NRK

Hytta har gode muligheter for fiske og bading både like ved og i vannet lenger nede. Doturen byr på frisk luft og romantisk stemning med kubbelys og fuglekvitter. Standarden er enkel, uten at du trenger å bære tungt av den grunn.

– Du må ta med sengeklær og tannbørste, ellers skal alt være på plass, sier tilsynsmannen.

Utenfor står det et lite anneks med overnattingsplass.

– Det anbefaler vi for dem som snorker, sier Skåli med glimt i øyet.

Historisk sus

Som mange av Statskogs hytter ble Sandtjennhytta bygget lenge før det fantes andre hytter i nærheten. De ligger gjerne på steder der det ikke er lov å bygge i dag – som helt nede i vannkanten på Sandtjønn.

Det er ingenting å si på utsikten fra frokostbordet i den enkle hytta. Foto: Britt Boyesen / NRK

Friluftskoordinator Eva Kristin Grøndal i Statskog er veldig glad i disse hyttene.

– Hyttene våre har et litt kulturhistorisk sus. Det er jakt- og fiskebuer vi har pusset opp og gjort litt mer funksjonelle enn da skogsarbeiderne var der. Det gjør at du får et annet sus over hytteleia enn om du leier en nyoppsatt hytte, sier hun.

Beliggenheten er viktig. Det er nok også overnattingsprisen på 500 til 850 kroner natta for dem som velger statseide hytter. Hyttene markedsføres på Statskogs nettsider, sosiale medier – og jungeltelegrafen.

Det enkle liv

– Det er mye småbarnsfamilier, kompisgjenger, skoler og barnehager i tillegg til jegere og fiskere. Alle leier Statskogs hytter, forteller Grøndal.

Morten Pedersen i inatur.no forteller at mange ønsker et enklere hytteliv og velger steder som ikke er så lett tilgjengelige. Han er daglig leder i firmaet som driver med hytteformidling for Statskog og en rekke andre organisasjoner og privatpersoner.

– Det gjelder også dem som har egne hytter med høy standard. De kan gjerne tenke seg en litt nostalgisk hyttetur en helg eller to i året.