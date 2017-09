Kortreist mat har vært populært lenge. Nå kommer også kortreist musikk. En sterk og nær opplevelse som skapes i et fellesskap mellom musiker og publikum i et privat hjem.

Ender som regel med allsang

ELSKER Å ARRANGERE: Kristoffer Mosfjeld er daglig leder i Telemarkfestivalen. Men han arrangerer også huskonserter i privat regi. Foto: Robert Hansen / NRK

– Det skal ikke så mye til for å arrangere en huskonsert. En passe stor stue og noen invitasjoner på Facebook så er mye gjort, sier Kristoffer Mosfjeld fra Bø i Telemark. Ni ganger har han arrangert konserter i sin egen stue, og én gang ute i hagen.

– Huskonserter skaper en helt annen stemning enn du får på en vanlig konsertscene. Skillet mellom sal og scenen forsvinner. Artist og publikum sitter i samme rom, og det oppstår en spesiell kontakt og nærhet.

Han forteller at artistene ofte er nervøse i forkant fordi de står alene og «nakne» på scenen. Men når de blir varme, blir det bare kjempemoro, og det ender nesten alltid med allsang.

– Vi skaper konserten sammen, slår han fast.

Gjesterommet er «backstage»

I ei romslig stue i Horten setter Lars Joakim Tveit ut det han har av klappstoler og kjøkkenstoler. Det har vært venteliste for å få plass til kveldens konsert med de lokale trubadurene Ole Kristian Pettersen og Inger Kristine Rolland.

VERT: Til daglig er Lars Joakim Tveit rådmann i Hurum. Men annenhver måned er han og kona Aino konsertarrangører i sin egen stue. Foto: Robert Hansen / NRK

– Vi har hatt huskonsert annenhver måned i to år nå, forteller Tveit. Imens er hans kreative kone i full sving med å koke kaffe og sette kaker på bordet mens hun synger og danser på kjøkkenet. Artistene varmer opp på gjesterommet.

– Ikke si noe til Lars, men jeg har en plan om å bygge en liten scene her i stua. Med lys og det hele, hvisker Aino Aasland-Tveit.

Mange nye venner

Like etter strømmer det inn 50 forventningsfulle gjester. De sitter bare én meter fra musikerne. Konserten varer i 90 minutter med kaffepause og hjemmelagde kaker.

– Dette er veldig spesielt fordi det er en gammel tradisjon som er blitt tatt opp igjen. Før hadde folk andakter og samlinger i hus og gårder, og nå er det huskonserter med viser og allsang. Det er veldig gledelig, sier musiker Ole Kristian Pettersen.

Publikum betaler 100 kroner per gang. Det er tydeligvis ikke for mye, for ofte er det venteliste for å komme inn.

– Mesteparten av pengene går til artistene, bortsett fra en liten andel til å dekke utgifter. Alle får en flott opplevelse og mange nye venner, sier Aino, som poengterer at alle låtene blir meldt inn til TONO.