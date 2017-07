Hurtigladere kan forsvinne utenfor byene

Langs E18 strømmer kundene til Fortums fire hurtigladere på Fokserød utenfor Sandefjord.

– Enkelt å pakke sammen en ladestasjon

Plasseringen er perfekt – her er det bensinstasjon, stor butikk, gatekjøkken og motell med restaurant. Og like ved ligger en flyplass. Det er altså fullt av folk her hele tiden.

På steder med færre kunder vurderer Norges største ladeselskap, Fortum, mer drastiske tiltak.

– Hvis det ikke er lønnsomhet, så er det en enkel operasjon å flytte en lader til et mer urbant strøk, sier Fortums country manager, Jan Haugen Ihle.

Leder for Fortum charge and drive i Norge, Jan Haugen Ihle, sier at han må drive sin butikk på en måte som gir overskudd. Dersom den går i tap, kan en ladestasjon flyttes til mer urbane og mer lønnsomme plasser. Foto: Berit Heggholmen / NRK

Mye strøm på en gang

Enkelt forklart: En hurtiglader bruker i gjennomsnitt lite strøm. Når den først bruker strøm, bruker den veldig mye på en gang. Og det er muligheten til å bruke mye på en gang som koster for ladeselskapene.

Det er et mål å ha maks 50 kilometer mellom hver ladestasjon. Når ladeselskapene går i minus i store deler av landet, kan resultatet bli at de legger ned i stedet for å bygge nytt.

– Her gir vi bort omtrent 50 kroner hver gang noen lader, sier Ihle og viser frem en regning.

Regningen er på flere tusen kroner, men bare 22 av disse kronene er for brukt strøm. Resten er prisen for å ha muligheten til å bruke mye strøm på en gang.

Om en ladestasjon brukes bare én gang eller er i konstant bruk, må strømnettet være like stort. Foto: Berit Heggholmen / NRK

Får ikke forskjellsbehandle

– Elbil-ladepunkter blir tariffert på samme måte som annen type næringsvirksomhet, sier Thor Bjørn Omnes, kommunikasjonssjef i Skagerak Energi.

Han forklarer at for å forsyne et ladepunkt med strøm, må nettet bygges for den mengden strøm de skal bruke. Om de skal bruke en hurtiglader én gang i løpet av ladestasjonens levetid, eller om de skal bruke den hele tiden, er størrelsen på nettet akkurat den samme.

Thor Bjørn Omnes sier at dersom myndighetene legger til rette for tariffer som lemper på vilkårene for elbilladere vil Skagerak Energi stille seg positive til det. Foto: Berit Heggholmen / NRK

– Så om et slikt ladepunkt bruker lite strøm, betyr ikke det at nettkostnadene blir mindre. Kabelen som skal legges frem er akkurat like tykk. Nettselskapene er pålagt av myndighetene å være nøytrale overfor kundene, og behandle kundene likt, sier Omnes.

Minner om diesel-tiden

Dette regnestykket gjør at Fortums konkurrent, Grønn kontakt, har gitt opp å bygge hurtigladere i området til Skagerak nett.

Den usikre fremtiden til hurtigladerne gjør at tankene til elbilistene på Fokserød vandrer til tiden da norske bilister ble oppfordret til å kjøpe dieselbil.

– Regjeringen vil jo at det skal være så miljøvennlig som mulig. Men i sin tid ble jeg anbefalt å kjøpe dieselbil også, selv om det viste seg å ikke være så smart. Jeg håper det går bedre med elbilen, sier elbilist Birger Flaten.