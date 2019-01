Hund angrepet av kongeørn – måtte avlives

Da hundeoppdretter Randi Hansen kjørte inn på gårdsplassen etter en tur på butikken, ble hun møtt av en stor kongeørn som lettet fra bakken.

– Jeg tenkte på bikkjene, og ble redd for at noe hadde skjedd med dem. Jeg ville ha ørnen bort fra området, så jeg kom meg ut av bilen og prøvde å jage den ut i skogen. Så snudde jeg meg, og så hunden ligge i snøen, forteller Hansen.

Randi og Finn Kristian Hansen driver hundeoppdrett på Voje i Drangedal. Foto: Berit Heggholmen / NRK

Uvirkelig

Synet som møtte henne gjorde at Hansen knapt trodde sine egne øyne. Den tibetanske spanielen Chiba hadde blitt angrepet av kongeørnen.

Hunden var fortsatt i live, men skadene var så store at den måtte avlives.

Hansen synes det som har skjedd er forferdelig.

– Det er helt uvirkelig det som har skjedd. Verdens snilleste bikkje er drept. Også på den måten. Jeg sto der maktesløs, det var ingenting jeg kunne gjøre. Jeg hadde ikke noe å stille opp med – den bare fløy av gårde.

I følge Statens Naturoppsyn er det sjelden ørn angriper hunder. Foto: Statens naturoppsyn

Sjeldent tilfelle

Espen Marker fra Statens Naturoppsyn forteller at slike saker ikke er hverdagskost.

– Det er veldig sjelden vi kommer borti saker der ørn angriper hunder, sier Marker.

Espen Marker fra Statens naturoppsyn undersøker nå området der hendelsen fant sted. Foto: Berit Heggholmen / NRK

– Det kan ha vært helt tilfeldig at hunden ble bytte for ørnen, sånn fungerer naturen. Men det kan også hende at ørnen er syk eller skadet, eller at det er andre grunner til at fuglen ikke klarer å skaffe seg mat på naturlig måte.

Håper å fange fuglen

Marker undersøker nå stedet der Chiba ble angrepet. Han håper de kan finne ut mer om omstendighetene rundt det som har skjedd.

– Det beste er selvfølgelig at vi får lokalisert fuglen, og får fanget den.

Å avlive kongeørnen derimot, håper Marker i det lengste å unngå. Kongeørnen har vært fredet i Norge i over femti år, fordi bestanden er lav.

Redd for at det skal skje igjen

Randi Hansen ønsker også at ørnen blir funnet. Dersom de lykkes i å spore opp fuglen, håper hun at den blir fjernet fra området.

Den største redselen er at kongeørnen skal ta flere av hundene.

–Det er tøft, nå er det vanskelig å ha bikkjene ute. Jeg er redd for at det skal skje om igjen. Det må ikke skje.