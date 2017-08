Høysesong for familiekonflikter

– Den enkleste forklaringen er jo at familieproblemer ikke tar ferie, sier familieterapeut Gjertrud Jonassen.

Jonassen sier folk har problemer jevnt over hele året, men at ferien gjør at folk blir mer oppmerksomme på problemene sine.

– Det er klart at i en ferie, hvor man kommer tett på hverandre, så oppdager man det man har vært usikker på.

Gjennom feriedagene kan irritasjoner man ellers overser bli veldig tydelige.

Det kommer jo mye tydeligere frem når man skal være veldig mye sammen. Det kan være dråpen som får begeret til å renne over, som får folk til å innse at dette faktisk ikke funker. Gjertrud Jonassen

Gjertrud Jonassen er familieterapeut og har spesialisert seg på barn i mekling. Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

Avklaringshjelp

Gjennom flere år har august/september og januar pekt seg ut som måneder hvor flest folk tar kontakt. I fjor var det hele 50 079 familier som fikk hjelp til mekling eller annen type hjelp ved familiekontorene i Norge.

Noen kommer for å få hjelp til å få det bedre, men andre ønsker å få avklart om det er vits i å gå videre.

– Når folk søker avklaringshjelp, så viser det seg at faktisk er det noen som virkelig vil ha hjelp til parterapi, sier Jonassen.

De som ikke ønsker terapi får hjelp til å gjennomføre det Jonassen omtaler som et "renere brudd".

– På den måten kan de forhandle bedre om ungene, dersom de må til mekling og søke om separasjon.

Mangel på kommunikasjon

Når folk tar kontakt er det mange som sier at det er mangel på kommunikasjon i forholdet. Denne formuleringen dekker flere områder.

– De blir ikke forstått, har sluttet å høre på hverandre, har sluttet å snakke sammen, har sluttet å fortelle hverandre ting, har ikke nærhet, har lite eller ingen sex, tar ikke i hverandre, smiler ikke til hverandre, legger ikke merke til hverandre, utdyper Jonassen.

Barn av foreldre som skiller lag er også med på familiekontoret. De forteller hvordan de har fulgt med på foreldrene.

-Ungene forteller at de har lagt merke til at foreldrene aldri klemmer hverandre, er sure, snakker lite sammen og ser at det kan virke som at de voksne ikke er interessert i hverandre lenger.

Barn tar opp signaler lett, mener Gjertrud Jonassen. Foto: Colourbox

Dårlige samværsavtaler

Også foreldre som allerede har skilt seg, trenger hjelp om sommeren.

Mange opplever at avtalene ikke er tydelige nok og mer om hjelp i ferien.

– Vi merker at dem som har de dårlige samværsavtalene, litt upresise, uklare avtaler.

Disse avtalene har kanskje ikke tatt høyde for flyforsinkelser eller at barnet kanskje ikke har lyst til å dra til mamma eller pappa.

– Dette oppleves som akutt for noen foreldre og vi har hatt en god del av disse sakene i sommer, sier Jonassen.