Etter mye om og men har forhandlingsutvalget i Vestfold gått med på Telemark sitt ultimatum om at hovedsetet i regionen skal ligge i Skien.

Fylkesordfører i Telemark, Sven Tore Løkslid, ville ikke fortsette forhandlingene før de ble enige om at hovedsetet i den nye regionen skulle ligge i Skien. Foto: Anne Lognvik / NRK

– Jeg er glad for at fylkene har blitt enige. Det er viktig at fylkene tenker utvikling i hele regionen. Regjeringen la fylkesmannsembetet til Tønsberg, og da er det naturlig at hovedsetet for fylket blir i Skien, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

Vestfold med flertall

Han er glad for at forhandlingene ikke brøt sammen nærmest i startgropen.

Men, forhandlingsutvalget i Vestfold har satt visse krav for å gå med på Telemarks krav, og kan fortsatt trekke seg fra forhandlingene.

Vestfold krever blant annet flertall i fellesnemnda som skal forhandle videre om sammenslåingen.

Vestfold kommer til å ha sterke krav knyttet til navnet på den nye regionen.

Kommunalminister Jan Tore Sanner sier han er glad for at fylkene ble enige og fortsetter forhandlingene uten statlig innblanding. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Det betyr likevel ikke at det er vestfoldpolitikerne som kommer til å bestemme alt til fordel for Vestfold, mener Sanner.

– Det er naturlig når man skal bli ett fylke at man tenker ett fylke og ikke bare mitt distrikt. Jeg har full tillit til at de kommer til å finne gode løsninger sammen, sier Sanner.

Med tungt hjerte

Telemark sitt forhandlingsutvalg, med fylkesordfører Sven Tore Løkslid i spissen, krevde som ventet at man ble enige om at hovedsetet i den nye regionen skulle ligge i Skien før man gikk videre i forhandlingene.

Fylkesordfører Rune Hogsnes i Vestfold ville i utgangspunktet ikke avklare hvor hovedsetet skulle ligge, men gikk med på Telemark sitt krav, med visse forbehold. Foto: Anne Lognvik / NRK

Fylkesordfører Rune Hogsnes i Vestfold ville i utgangspunktet ikke konkludere med hvor hovedsetet skal være, men har altså – på en måte – gått med på Telemark sitt krav.

– Foreløpig er vi ikke enige om noe som helst. Men vi har spilt inn noen pakker slik at vi er litt på glid, sier Hogsnes.

Han innrømmer likevel at det svir å gi bort en så stor ting i forhandlingene.

– For meg gjør det selvfølgelig vondt å begynne å snakke om at hovedsetet til det nye fylket skal ligge i Skien. Det er ikke noe jeg gjør med lett hjerte.

Glad saken ikke kommer tilbake

Etter at det sammenslåtte fylkesmannsembetet i vår blei lagt til Tønsberg, har man fra Telemark sin side forventet at regionadministrasjonen skal sitte i Skien. Kommunal- og moderniseringsminister Sanner har tidligere sagt at ingen av de gamle fylkene skal få hovedsete for både fylkesmannen og regionadministrasjonen.

Dersom det ikke hadde blitt enighet om dette, kunne Sanner fått saken på bordet selv og da måtte han bestemt hvor hovedsetet skulle vært. Men han ønsker ikke å si hva utfallet hadde blitt da.

– Jeg er selvsagt glad for at saken ikke kommer tilbake til meg. Men hvis det hadde blitt brudd på grunn av dette hadde jeg sendt saken tilbake, sier Sanner.