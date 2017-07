Mellom bakkar og berg i Telemark finnes det et hotell i særklasse. Hotellet har flere forskjellige titler, blant annet Eventyrhotellet, Spøkelseshotellet og Norges beste hotell.

Klapp på skulderen

Dalen Hotel har lenge vært en turistmagnet med sine vakre omgivelser og hotellets arkitektur. «Et hotell utenom det vanlige», skriver Nettavisen som har kåret hotellet til Norges beste. Dette gjør direktør Malin Jernberg glad.

Direktør Malin Jernberg er fornøyd med kåringen. Foto: Rebekka Røed / NRK

– Først og fremst er det en stor ære, det blir nesten som en klapp på skulderen for alt man gjør, sier Jernberg.

Det er ikke bare fryd og gammen når man styrer et populært hotell.

– Å drive hotellet er blod, svette og tårer, så det blir en lettelse når man får en sånn pris. Samtidig setter det oss på spissen og vi blir pushet til å jobbe enda mer. Det synes vi er gøy, forteller Jernberg.

Fakta om Eventyrhotellet Ekspandér faktaboks Mye trafikk mellomTelemarkskanalen og Dalen førte til stor turisme i Dalen. Med inspirasjon fra stavkirker og vikingtiden, ble Dalen hotell oppført i 1894, og ble et populært luksus hotell. Hotellet fikk besøk av kongelige og andre store gjester blant annet: Kong Oscar II, Keiser Wilhelm fra Tyskland, Kong Leopold fra Belgia. Hit kom også kong Haakon VII og dronning Maud med daværende kronprins Olav. Under 2. verdenskrig tok tyskerne over hotellet og stjal interiør. I løpet av denne tiden forfalt bygningene. Predikanten Aage Samuelsen han gav hotellet mye oppmerksomhet og på slutten av 1980-tallet ble det satt i gang restaurering og i 1992 åpnet hotellet igjen. Hotellet har fått Europa Nostras høyeste pris – sølvmedalje – for bevaring av hotellet som et unikt kulturminne. Dalen Hotel er også tildelt Olavsrosa som fyrtårn i Norsk Kulturarvs produktspekter. Dalen Hotel’s historie omtaler også den berømte Miss Greenfield, den engelske ladyen som ankom hotellet på slutten av 1800-tallet. Og forlot ungen sin som ble funnet død på hotellet. Det sies at hun går igjen.

Gjør det selv

Det legges mye ekstra arbeid og vedlikehold i eventyrhotellet. Her skal alt være tipp topp for gjestene som kommer på besøk. Dette er en av de viktigste oppgavene for å beholde tittelen "Norges beste hotell", sier Jernberg.

Hallen er designet i klassisk varm stil, her oppholder gjesten seg på kvelden med musikk og god drikke. Foto: Rebekka Røed / NRK

– Alt vi tjener her på hotellet setter vi inn til vedlikehold og interiør, det er noe vi jobber med hele tiden for å bli enda bedre.

Det er ikke bare bare å skulle finne interiør fra et annet århundre. Men en interiørdesigner trengs ikke på Dalen Hotel, her gjør de det selv. Jernberg forteller at eieren av hotellet, Thor Mortensen Halvorsen, alltid har med seg noe nytt og kult når han kommer innom.

Alle rommene på hotellet er ulike, men klaffer sammen i den gamle luksuriøse klassiske stilen.

– Vi har ingen rak rød linje mellom interiøret her. Matsalen er bygd i Telemark stil, mens hallen, damesalongen og herresalongen har en litt mer engelsk touch, med blant annet eik og fartsoljer, sier Jernberg

Nye visjoner

Det ligger store planer for hotellet i fremtiden. Foto: Rebekka Røed

Det finnes allerede mange ideer for fremtiden til hotellet. Men en ting er sikkert, hotellet skal ikke moderniseres.

– Vi vil vokse i fremtiden, men vi kan ikke bygge ut hotellet for det er originalt. Vi kan vokse på andre vis, og det er det som ligger i kortene for fremtiden.

Med mye arbeid kan hotellet kanskje få plass til flere turister i fremtiden.

– Vi har en hel tredje etasje som vi ikke bruker. Der er det masse fine rom med mye potensial, det kreves mye jobb men det er et fokus fremover, fortsetter Jernberg.