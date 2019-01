Hold snøskuffa klar: – Det kan komme opp mot 25 cm snø

Meteorologisk institutt varsler en del snø i dagene mellom fredag og søndag. På det meste kan det komme opp mot 25 centimeter.

– Det er Agder-fylkene som vil få mest nedbør. Der kan det komme mellom 15 og 25 centimeter, og det er kysten av Vest-Agder som får det meste av nedbøren. Det starter fredag ettermiddag og fortsetter utover lørdagen. Søndag venter vi oppholdsvær, sier meteorolog ved Meteorologisk institutt, Ingrid Bentsen.

Tidligere gikk meteorologene ut og varslet at det kunne komme opp mot en halv meter snø langs sørlandskysten og på Østlandet. Det varslet er nå moderert.

– Det var et lavtrykk vi ventet skulle gå innover Sør-Norge som nå har satt mer kurs mot Danmark. Derfor blir det mindre nedbør enn det vi først fryktet, sier Bentsen.

Telemark kan vente seg 10–15 centimeter i helgen. På resten av Østlandet ventes rundt 10 centimeter snø. Vestlandet vil også få nedbør.

– Det blir liggende et nedbørområde langs kysten av Vestlandet, så heller ikke de slipper unna nedbør i helgen. Her venter vi opp mot 15 centimeter snø sør for Stadt.

Det kan bli vanskelige kjøreforhold både fredag og lørdag på grunn av mye snø. Foto: Heidi Halvorsrud Arild

Variert vær og mye vind

Resten av landet kan forberede seg på en vindfull helg, ifølge meteorologen.

– Det blir mye oppholdsvær med noe snø innimellom. Vinden kommer nok til å merkes lenger nord, så både Trøndelag og særlig Nordland vil få kraftige vindkast både fredag og lørdag. Søndag roer vinden seg. I nord blir det mye oppholdsvær.

For deg som ønsker deg vakkert vintervær med sol fra blå himmel, så er det ikke tegn til det når vi kommer ut i neste uke. Det er lavtrykkene som dominerer landet vårt.

– Det blir mye vekslende vær og perioder med nedbør. Det vil holde seg forholdsvis kaldt, så nedbøren kommer som snø de fleste steder. Helt ytterst på kysten kan det bli noen få plussgrader, men ellers er det vinterlige temperaturer, sier Bentsen.