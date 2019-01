Her slukker Lars brannen – med snøfreser

Brannvesenet fra både Rjukan, Notodden og Seljord rykket ut til boligbrannen i Tuddal torsdag kveld. Det tok likevel tid før mannskapene kom, så nabo Lars Tveiten tok like godt snøfreseren sin og begynte slukningsarbeidet.

– Jeg forsøkte først å slukke brannen med to pulverapparat og skumapparat. Da de var tomme brant det like godt. Da tenkte jeg at traktoren måtte være løsningen. Jeg fikk startet den opp og samlet sammen snø, og sprutet snø rett på flammene så jeg fikk holdt brannen i sjakk, forteller han til NRK.

Han innrømmer at han synes situasjonen var krevende.

– Jeg ble jo litt stresset, så det var ikke noe hyggelig. Det var en uhyggelig situasjon, så jeg håper aldri jeg kommer til å oppleve noe sånt igjen, sier han.

Brannhelt Lars Tveiten sammen med svigerfar Nils Bondal foran det brannskadde huset. Foto: Kurt Inge Dale / NRK

Får ros for innsatsen

Brannvesenet på Notodden roser Tveiten sin innsats.

– Det tar tid for oss å kjøre og været var ruskete, men vi holdt kontakten med Tveiten som meldte at han hadde kontroll fordi han brukte snøfreseren som slukkeutstyr, forteller innsatsleder i brannvesenet på Notodden, Johnny Brenna.

De to personene som bodde i huset kom seg ut uten fysiske skader.

Brenna forteller at Tveiten trolig reddet huset fra å bli totalskadd i brannen.

– Han var utrolig snartenkt. Vanligvis er en slik rombrann sånn at den utvikler seg på fire til fem minutter. Han frøs jo egentlig situasjonen slik at brannen ikke spredte seg, sier innsatslederen til NRK.

Da brannvesenet kom til stedet fikk de en enkel slukningsjobb.

– Vi brukte mellom 50 og 100 liter vann for å slukke. Innsatsen hans gjorde nok til at ikke hele huset gikk med. Tveiten har gjort en fantastisk jobb for å redde huset, sier Brenna.