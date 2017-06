Her kommer en av landets mest moderne tunneler

Tunnelen får blant annet 100 nye kameraer og bommer som automatisk ned dersom noe skulle skje, det sier prosjektleder Gunn Brungot i Statens vegvesen.

Gunn Brungot, prosjektleder i Statens vegvesen tok imot publikum til tunnelløpet på tirsdag. Foto: Anne Lognvik / NRK

Skal forhindrer tunnelbranner

Den nye E18-strekningen fra Bommestad til Sky i Larvik er om lag sju kilometer lang, og strekningen vil fullføre byggingen av firefelts motorveg gjennom Vestfold.

Traséen fra Bommestad til Sky har to tunneler, Larvikstunnelen på 2,8 km og Martineåstunnelen på 1,1 km. I sørenden av Farrisvannet bygges den 570 meter lange Farrisbrua, som vil gå i kurve over Farrisvannets bredd.

Les også: Farrisbrua begynner å ta form

Tunnelene på strekningen vil bli blant landets mest avanserte.

– Vi legger opp til veldig mye automatisk styring med bommer som kan styres fra vegtrafikksentralen når det skjer noe. I tillegg har vi et bunnpunkt hvor vi har drensbasseng, styring og overvåkning av vann og brann, forteller Brungot.

Den høymoderne teknologien skal forhindre lignende brannulykker som Vestlandet har vært rammet av de siste årene.

– Vi har hatt en risikovurdering etter de siste brannene som har vært, forsøkt å se hva som kan skje i tunnelene våre og gjort tiltak som vi tenker kan hjelpe så lignende situasjoner ikke kan oppstå her.

– Det er installert ekstra utstyr og overvåkning som gassdetektorer for å forhindre lignende branner, sier Brungot.

Åpnet for publikum

Tirsdag kveld åpnet Statens vegvesen nye E 18 ved Larvik for publikum. Folk ble invitert til å løpe eller å sykle i Larvikstunnelen som blir offisielt åpnet i august.



Til tross for bare fire grader inne i tunnelen, var Solveig og Eline Kaupang to av dem som prøvekjørte den nye asfalten.

Elise (t.v.) og Solveig Kaupang var en av de første som syklet gjennom tunnelen. Foto: Anne Lognvik / NRK

– Det var fantastisk og veldig moro å være de blant de første som får sykle gjennom tunnelen, forteller Solveig Kaupang som er svært glad for at støyen trafikkstøyen blir fjernet fra Bøkeskogen og Kilenområdet.

– Det er helt utrolig, avslutter Kaupang.