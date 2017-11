Her kan det bli forbudt å mate fuglene

Rømte, tamme ender har i flere år skapt store konflikter i Ulefoss. Nå har kommunen bestemt seg for å prøve å gjøre noe med problemet, ved å ta inn et forbud mot fuglemating av ender og måkefugler i de reviderte politivedtektene.

– Har vært et problem

VIL FORBY MATING AV FUGLER: Rådmann Bjørn G. Andersen i Nome tar inn forbud av fuglemating i de oppdaterte politivedtektene. Foto: Robert Hansen / NRK

– Ja, det stemmer. Jeg har på eget initiativ tatt det med i de nye politivedtektene som nå er vedtatt av politikerne, sier rådmann Bjørn G. Andersen i Nome kommune. Saken er sendt til Politidirektoratet for godkjenning.

Rådmannen sier at bakgrunnen for forbudet er det store andeproblemet i bygda.

– Gjelder forbudet også barn som mater fugler langs elva?

– Ja, selvfølgelig gjør det i prinsippet det. Det som er forbudt ved lov er forbudt ved lov.

– Lovstridig

Siri Martinsen i dyrevernsorganisasjonen NOAH reagerer kraftig på måten Nome kommune har håndtert denne saken. Hun tror ikke vedtaket vil bli godkjent i Politidirektoratet.

– Det er mildt sagt et spesielt vedtak, som jeg ikke har hørt om andre steder i Norge. Det strider mot Dyrevelferdsloven, som plikter folk å mate dyr som lider nød. Jeg synes kommunen heller burde opprette store matingsplasser slik at disse tamendene klarer seg over vinteren, sier hun.

FORUNDRET: Leder i dyrevernsorganisasjonen NOAH er forundret over at Nome kommune vil forby mating av fugler. Foto: Robert Hansen / NRK

NOAH jobber nå hardt for å forby utsetting av tamme ender i Norge.

– Vi håper at regjeringen og lokale myndigheter setter en stopper for dette dyreplageriet, sier Martinsen.

Spesiell bakgrunn

Politivedtektene i Nome har ikke vært endret siden 1961. Det kom nå på agendaen på grunn av en pussig situasjon.

– I vår ble en mann tatt av politiet for pissing på offentlig sted i Lunde. Men han kunne ikke bøtelegges, fordi dette ikke var forbudt ifølge de gamle politivedtektene.

KAN SE LANGT ETTER MAT: Nå kan det bli forbudt å mate ender og måker i Nome. Foto: Robert Hansen / NRK

Da fant jeg ut at det var på tide med en oppdatering. Og så tok jeg altså også med et forslag om forbud mot fuglemating på offentlige steder, siden dette har vært et problem i kommunen.

– Nå mener NOAH at dette forslaget strider mot Dyrevelferdsloven. Hva sier du til det?

– Den vurderingen har ikke vi gjort. Hvis det strider mot noe lovverk, så regner jeg med at justismyndighetene gir oss en tilbakemelding på det, sier rådmannen.

Ekstra verktøy

Lensmann i Nome, Rollef Bergan, vil nok neppe bøtelegge barnehagebarn dersom de mater fugler i strid med de foreslåtte politivedtektene.

– Men det vil gi oss et ekstra verktøy vi kan bruke dersom fuglematingen utgjør et samfunnsproblem. Da ser jeg vel først og fremst for meg hindring av trafikken eller tilgrising av offentlige plasser, sier lensmannen, som innrømmer at "andesaken" har vært en spesiell utfordring også for politiet.