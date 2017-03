Her har det falt mest snø i natt

Meteorologisk institutt sendte fredag ettermiddag ut et OBS-varsel for Agder og Telemark hvor de varslet at det kunne komme opp mot 60 millimeter snø frem til mandag.

Søndag morgen sier vakthavende meteorolog John Smits at nedbøren fortsetter utover dagen.

– Nå er det nedbør i de sørligste delene av Telemark, Aust-Agder og lengst sør i Vest-Agder. Mest nedbør i natt fra klokken 19 lørdag kveld til 07 søndag morgen har det kommet ved Landvik i Grimstad som fikk 25 millimeter. Nelaug fikk 10 millimeter i løpet av natten. Det er en sone litt inn fra kysten som har fått føle nedbøren mest.

Uvær stenger flere fjelloverganger

Flere fjelloverganger i Sør-Norge har stengt eller har kolonnekjøring på grunn av kraftig vind og snøvær, melder Statens vegvesen.

Søndag morgen er E134 over Haukelifjell stengt. På riksvei 13 over Vikafjellet er det kolonnekjøring, og på riksvei 7 over Hardangervidda er det også kolonnekjøring, men veien kan bli stengt for biltrafikk på kort varsel.

Og det kommer mer snø, ifølge meteorolog John Smits.

– Det blir mest nedbør i en sone fra litt øst for Mandal, opp gjennom Vest og Aust-Agder, sørlige deler av Telemark og lengst sør i Vestfold.

Slik ser det ut i Arendal søndag morgen. Her har det kommet rundt 10 centimeter snø i løpet av natten. Foto: Arne Flor

Tar seg opp i løpet av ettermiddagen

Været vil ta seg opp igjen i løpet av søndagen ifølge meteorologen.

– Vi kan ikke se bort ifra at det kan komme tilsvarende snømengder enkelte steder som vi fikk i natt. Et sted som Landvik i Grimstad kan få opp mot 25–30 millimeter frem til mandag. Sammen med litt vind kan dette føre til problematiske kjøreforhold.