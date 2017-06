Tor-Arne Moen: Måleri

Blues kan bli heidra på mange måtar, også gjennom kunst viser det seg. Utstillinga «Blues in Art» skal heidre bluesmusikken og det er Telemarksgalleriet og Notodden Blues Festival som ønskjer velkomen til utstillinga som opnar den 24. mai.

Utstillinga viser verk av meir enn 30 kunstnarar og musikarar frå Norge og USA.

– Dei vil vise fram sitt forhold til bluesmusikken. Det er biletkunstnarar, fotografar og det er musikar som også uttrykker seg med bilete, seier dagleg leiar i Telemarksgalleriet Helene Brekke.

Stor variasjon blant utstillarane

Magne Furuholmen: "everybody"

Ho fortel at det blir stor variasjon blant bileta som folk kan få sjå i Telemarksgalleriet fram til 13. september.

– Her blir det alt frå kjente norske kunstnarar som Ørnulf Opdahl, Magne Furuholmen og Kjell Nupen. Det er amerikanske kunstnarar som Charlie Buckley og Jason Bouldin frå Mississippitraktene.

Årets festivalkunstnar Tor-Arne Moen stiller ut bileta som skal bli årets festival-motiv.

– Vi har også fått låne verk av internasjonale stjerner som Miles Davis, Bob Dylan og Joni Mitchell. Dei viser korleis dei uttrykker seg med penn, papir og pensel.

Brekke fortel at det er veldig stor variasjon blant dei som stiller ut bilete.

Helene Brekke og Rita Engedalen på studietur i USA ved "Shack UP IN MS" ved Clarksdale. Foto: Picasa

Jubileum for Bluesfestivalen

– Korleis kom denne utstillinga i gang?

Nico Wiederberg: "Stup"

– Bluesmusikar Rita Engedalen har i mange år ønska seg ei bluesutstilling i Telemarksgalleriet. Vi har snakka om det veldig lenge, og så kom det ein god sjanse når bluesfestivalen har 30-års jubileum.

Det blei tatt kontakt med Notodden Blues Festival for å høyre om dei syntest dette var eit spennande prosjekt, og det gjorde dei.

– Vi starta å jobbe med utstillinga for over to år sidan, så difor er det artig å kunne presentere denne utstillinga for publikum, seier Brekke.