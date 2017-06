Har ventet i 27 år på å bade med kona

– Helt ut hit, men ikke ned i vannet, sier Svein Byholt.

Byholt som er kasserer i foreningen for muskelsyke viser frem badeperlen Stangnes utenfor Kragerø. Hvite svaberg rammer inn et basseng med fin sandbunn. Han får med seg konas rullestol helt frem til sjøkanten. Men der må han stoppe.

I snart 30 år har han kjempet for å få på plass en rampe slik at alle kan benytte seg av det idylliske stedet på Levang utenfor Kragerø. Det er tilrettelagt med enkle gruslagte stier. Men selv om kommune flere ganger har fått penger av Telemark fylkeskommune er det ikke bygget noen rampe.

Forbundsleder i Norges Handikapforbund Arne Lein blir opprørt når han får høre om saken i Kragerø.

Arne Lein i Norges Handikapforbund er opprørt over saken om badestedet i Kragerø. Foto: nhf / Presse

– Det er oppsiktsvekkende og skuffende at en gruppe blir holdt for narr på denne måten, sier Lein.

For kaldt vann

– Det har kommet flere merkelige argumenter for at dette ikke har blitt ordnet opp i. En gang var vannet for kaldt, neste gang var det for grunt her, forklarer Byholt.

– Det er riktig at kommunen har fått penger til en slik rampe for en god stund siden, sier enhetsleder for Teknisk drift i Kragerø kommune Anne Lise Lønne.

Allerede i 1990 fikk kommunen 8000 kroner til en rullestolrampe. Da ble hele området rundt Stangnes rustet opp. Det ble laget parkeringsplass, og gang- og rullestolvei. Men rampen som skulle hjelpe bevegelseshemmede ut i vannet kom aldri på plass.

– Jeg kan ikke svare på hvorfor det aldri ble noe av den gangen. Vi har også fått 85 000 kroner fra Telemark fylkeskommune for noen år siden, disse står fortsatt på fond, sier Lønne.

Svein Byholt kjemper for å få på plass en rullestolrampe på Stangnes utenfor Kragerø.

Nå har kommunen selv bestemt å bruke 500 000 kroner på å oppgradere og utvikle badestedet. Etter planen skulle dette skje i år, men det har blitt utsatt til neste år.

– Neste år kommer det til å komme på plass, lover Anne Lise Lønne i Kragerø kommune.

– Det gjør ikke saken bedre at det blir ytterligere utsatt, sier Lein i Norges Handikapforbund.

– Endelig

Svein Byholt kjører den tomme rullestolen tilbake til bilen. Han har tro på at kommunen endelig vil bygge rampen som er lovet.

– Det vil være supert. Ikke bare for dem som bruker rullestol, men for alle. Jeg har sett mange som har skrubbet seg opp på små skjell på vei opp og ned i vannet. Dette er et tiltak som vil gjøre stedet enda mer fantastisk enn det allerede er, sier Byholt.