Har sendt ut OBS-varsel for Agder og Telemark

Det er sendt ut OBS-varsel for Telemark og Agderfylkene. Det meldes mye regn fra fredag kveld til mandag morgen. I løpet av tre døgn enkelte steder kan det bli opp mot 200 millimeter nedbør.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Helgen starter forsiktig med skyer og litt regn, men regnet skal øke på fredag ettermiddag. Det meldes om frisk bris på kysten som går over til liten kuling på ettermiddagen.

I fjellet kan vinden komme opp i sterk kuling utsatte steder, men her blir det bare litt regn.

– I løpet av helgen vil det stedvis komme en god del nedbør. Det er de sørlige strøkene som får mest. Hvis vi summerer opp i løpet av hele helgen fram til søndag kveld, er det antydet at det kan komme kanskje opp mot hundre, kanskje over hundre millimeter der hvor det kommer mest, sier meteorolog Siri Viberg.

Mye regn over tid

Tv-meteorolog Kristian Gislefoss sier de er mest bekymret for mengden regn over tid. Foto: Bård Gudim

Den kommende uken har elever i elleve av landets fylker skolefri, og værgudene er dessverre ikke helt med på laget.

– Det blir en våt start på ferien i Sør-Norge. Mest bekymret er vi for mengden regn over tid, sier tv-meteorolog Kristian Gislefoss som også advarer mot heftige vindkast i vest.

Advarer mot vind og regn når høstferien starter

Våtest blir det sannsynligvis på Sørlandet, hvor regnet starter fredag og vil vare helt frem til mandag.

Når Østlandet natt til søndag

– Vi kan i hvert fall si at det blir over 100 millimeter regn på tre dager. De største mengdene kommer lørdag og søndag, sier Gislefoss og legger til at regnet først når Østlandet natt til søndag.

Heller ikke Vestlandet slipper unna regnet i helgen.

Det er ganske nøyaktig to år siden flommen i Telemark som førte til stenging av skole og barnehage i Skien. Den gang gikk også Tinnsjøen over sine bredder.