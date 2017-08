Har samlet inn 450 000 kroner

Det har blitt samlet inn 450 000 kroner til familien som mistet en 3 år gammel jente i en ulykke på Notodden forrige uke. Jenta døde etter hun ble påkjørt av familiens bil. Hittil har over 1800 personer bidratt for at familien skal kunne bytte ut ulykkesbilen.