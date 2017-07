Har fått tilskudd til rusomsorg

Leder for helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kari Kjønnaas Kjos, sier det er uforståelig at det skjedde et antatt drap i Odins gate i Skien. Hun sier kommunene har fått store økte tilskudd til rusomsorgen. Dette skal sikre tilstrekkelig bemanning i slike sosialboliger.