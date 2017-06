Har aldri fredet større kanalanlegg i Norge

– Fredningen betyr at staten mener anlegget er så viktig at det må sikres autentisk, sier riksantikvar Jørn Holme.

15 sluser og en løftehøyde på 57 meter, fra Norsjø til Dalen i Telemark, gjør Bandakkanalen til det største anlegget av sitt slag i Norge. Ifølge Riksantikvaren er dette den største kanalfredningen som har skjedd her til lands og også en av de større fredningene som noensinne er gjennomført.

Riksantikvar Jørn Holme sier det er en utfordring å vedlikeholde det gamle kanalanlegget. Foto: Anne Logvik / NRK

Mandag ble den nye statusen markert med brask og bram ved Vrangfoss i Nome.

– I dag er dette et midtpunkt for all turisme i Telemark. Anlegget ble laget for tømmertransport og for industrien, og det er svært autentisk. Det er nesten likt som da den stod ferdig i 1892, sier Holme.

Bandakkanalen er en del av Telemarkskanalen, som går fra Skien til Dalen i Tokke. Hele kanalen har 18 slusekamre som løfter båter gjennom åtte sluseanlegg. I dag er Bandakkanalen og hele Telemarkskanalen en kjent turistattraksjon som blant annet frakter kanalbåtene MS Henrik Ibsen, MS Victoria og MS Telemarken.

– I 1892 da anlegget åpnet kalte mange det verdens åttende underverk. Så spektakulært var ingeniørkunsten bak dette, sier Holme.

Bandakkanalen består av 15 sluser som løfter båtene oppover i høyden. Foto: Anne Lognvik / NRK

Har jobbet for fredning lenge

Hele Telemarkskanalen fyller 125 år i år. Bandakkanalens fredningsstatus er en kjær bursdagsgave, for arbeidet med å få på plass en fredningsstatus begynte allerede i 2012.

– Dette er en bra dag for hele fylket. Det å vise frem kanalen og betydningen av den er viktig, sier fylkesordfører i Telemark Sven Tore Løkslid (Ap).

Fylkesordfører i Telemark, Sven Tore Løkslid, ombord på MS Victoria på Bandakkanalen. Foto: Anne Lognvik / NRK

Fylkesordføreren håper kanalens nye status vil bidra positiv til arbeidet med reiselivet i fylket. Ordfører i en av "kanalkommunene" Nome, Bjørg Tveito Lundefaret (Ap), sier hun håper statusen kan bidra til at kanalen kan videreutvikles.

– Jeg tror ikke det har vært så stor aktivitet på kanalen på lenge som det det er nå, vi føler en veldig stolthet over kanalen og er opptatte av den, sier hun.