Håndboka for ansatte på helsestasjoner blir nå heftig diskutert. I en kronikk i Dagsavisen, kaller sosialantropolog og pedagog Tonje Jacobsen-Loraas rådene i boka for «omsorgssvikt i statens regi».

Nybakt mor Isabel T. Vildmyren fra Porsgrunn er en av dem som er kritisk til et av rådene.

– Det blir helt feil for meg å la jenta mi ligge og gråte, og overse barnets språk. Jeg vet jo ikke hva grunnen er. Men jeg skjønner at det er vanskelig å tenke kritisk når man har mangel på søvn. Da vil man jo bare prøve alt.

Hun synes det er vanskelig å navigere i jungelen av informasjon foreldre får.

Hun ønsker bare det beste for barnet sitt. Men med alle råd som er tilgjengelig er det utfordrende å vite hva som er best, synes Isabel T. Vildmyren. Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

– Bør sove i egen seng, selv om det strider mot barnets natur

Rådet fra barnelegen Berndt Eckerberg opprører. Han hevder at barn har et medfødt behov for kontinuerlig kroppskontakt med mor, og er skapt til å sove sammen med henne de første leveårene.

Likevel mener han at dette er et levesett som passer dårlig inn i vår kultur, og oppfordrer foreldre til å lære barnet å sove i egen seng.

Det vanskelige er at når barnet gråter om natten, må foreldrene overvinne en tendens til å ville trøste barnet med kroppskontakt og nærhet. Berndt Eckerberg (Utdrag fra Håndbok for helsestasjoner)

Sitatet går som en farsott i sosiale medier og debatteres friskt blant småbarnsmødre over hele landet.

Berndt Eckerberg, som er sitert i boken, døde i 2013.

– Hårreisende

Lege og forfatter av boka «Mamma for første gang», Gro Nylander, synes rådet er merkelig.

– Det er nokså hårreisende. Å la et lite barn ligge og sende ut sitt eneste og sterkeste nødsignal, uten å besvare det, må være feil. Et merkelig råd ut i fra det vi kjenner fra forskning, hvor man ikke bare ser på kortsiktig gevinst om søvn, men ser på helheten med barnets trygghet for fremtiden og mye annet.

Nylander har blitt kontaktet av fortvilte foreldre som oppfatter rådet veldig negativt.

– Jeg skal ikke si at barn skal få mat og trøst hvert tiende minutt, men å tro at du skal føde et barn og ikke ha det slitsomt de første årene, er tull.

– Vi støtter og hjelper foreldre

Helsesøster og forfatter Nina Misvær sier at rådet i boken gis til foreldre som ber om hjelp med søvnproblemer. Foto: Inger Marie Grini

Helsesøster og forfatter, Nina Misvær, har skrevet kapitlet om søvn i den omstridte håndboken. Misvær sier at målet med rådene er å hjelpe foreldre og barn til å innarbeide gode søvnvaner.

– Rådet handler ikke om små barn under seks måneder, men om barn som er avhengig av foreldrene sine for å sovne. Søvnproblemer hos barn kan medføre at mor og far blir så slitne at de ikke blir gode foreldre for barnet.

Søvn er viktig for både foreldre og barn. Men mange reagerer på rådet om at barnet ikke bør trøstes med kroppskontakt og nærhet på natten.

Tvinger ingen

På spørsmål om det høres brutalt ut å si at foreldre helst ikke skal trøste barnet med kroppskontakt og nærhet, svarer Misvær at de ikke tvinger foreldre til noe.

– Meningen er ikke at man skal følge noe slavisk. Helsesøstre vurderer all forskningen og diskuterer med foreldrene hva de ønsker. All forskning viser at barn ikke blir frustrerte eller får belastninger senere i livet, om de lærer å sovne av selv, sier Misvær.

– Innebærer det at barnet må ligge alene og gråte?

– Nei, men barnet kan ikke stå opp etter at det er lagt. Poenget er at barnet skal sove. Foreldrene kan sitte inne på rommet, sitte i døråpningen så barnet ser dem, eller gå ut og inn av rommet. Barn som er overtrøtte gråter og protesterer. Sånn er søvnfysiologien, og det må foreldre få vite.

– Mange foreldre forstyrrer barnet

Søvnterapeut Karin Naphaug, som på folkemunne blir kalt «Sove-Karin», støtter til dels det barnelegen sier i håndboken. Likevel mener hun det er mange måter å gi trøst på.

– Det kommer an på barnets alder. Hvis det er et lite spedbarn skal det helt klart ha nærhet og trøst. Jeg er opptatt av at foreldre skal lære å hjelpe barnet til å finne søvnen selv i egen seng. Noen barn gråter litt før de finner roen.

– Mange foreldre tar barnet opp altfor tidlig når de er i overgangen mellom lett og dyp søvn, og forstyrrer søvnfasene. Det kan gi søvnproblemer på sikt. La barnet prøve å finne roen selv, istedet for masse stimuli.