Han har brukt hele livet på stein

Sørensen holder en stein som kommer fra lava. Inne i lavaen kan det oppstå hulrom, og inne i disse hulrommene kan det danne seg krystaller. Det er det som har skjedd med steinen over.

I butikken til Sørensen finnes det alt fra små øredobber til meteoritter. Han forteller at alt man finner i butikken er enten laget av han selv, eller personlig valgt ut.

Blitt en hobby

Sørensen er over gjennomsnittet glad i stein. Han sier selv at når han først begynner å snakke om det, kan han snakke i to timer uten stopp.

– De fleste vet ikke så mye om stein, hva man kan gjøre med stein og hva som har blitt gjort med stein. Jeg liker godt å snakke med folk og fortelle dem om stein, sier Sørensen.

Fascinasjonen startet i ung alder. Han forteller at da han var barn og samlet steiner på stranden syns han de var så fine. Når steinene var våte syns han de var ekstra fine. Det er den gløden steinen får når han sliper steinen som gir nytt liv til steinen.

– Det er det jeg liker med stein, for når man steinsliper en stein så blir den sånn permanent. Samme farge og inntrykk som når den er våt, fortsetter Sørensen.

Denne skulpturen har blitt slipt, da får steinen den samme gløden som våt stein gjør. Foto: Anniken Sanna / NRK

OL-medaljene

I butikken til Sørensen har han en bergart som heter sparagmitt. Det var denne bergarten som ble brukt til å lage medaljene til OL i Lillehammer i 1994.

Sparagmitt, det er denne type bergart som er brukt i medaljene under OL på Lillehammer i 1994. Foto: Anniken Sanna / NRK

Sørensen forteller at han var med i prosessen med å lage medaljene. Steinen han holder i hånden er fra Lillehammer.

– Ideen bak steinene var at det skulle være sparagmitt, fordi det er lokalt. Hele Lillehammer hviler på denne steinen, sier Sørensen.

Han forteller videre at det gikk 3 tonn med sparagmitt for å lage 660 OL-medaljer.