Han er spisstrener for laget som nesten ikke scorer

Frode Johnsen har sjøl bøtta inn mål både på klubb- og landslag. Nå er han spisstrener for Odd, som er det minstscorende laget i Eliteserien. På spørsmål om hvorfor Odd scorer så lite er svaret kort.

– Det ligger i huet, sier Johnsen.

Av lagene som spiller på de tre øverste nivåene i Norge, er det kun Brumunddal i 2. divisjon med sine 16 mål, som har scoret like få mål som Odd.

– Vi har fått en sånn bekymring over oss som gjør at vi ikke vinner og ikke scorer mål.

Lite scoringer gjør at Odds ambisjoner om medalje henger i en tynn tråd. Foreløpig ligger laget på en 10. plass med 10 poeng opp til tredjeplassen. Årsaken til at håpet ikke er ute, er at de har to kamper mindre spilt, og i kveld får laget muligheten til å snu trenden når Aalesund gjester Falkum klokka 19.00.

Kollektivt måltørke

I de tre sesongene før inneværende sesong har Odd hatt et målsnitt på 1.7 mål per kamp, 2 mål per kamp og 1.46 mål per kamp. Denne sesongen ligger målsnittet på 0.8 mål per kamp i Eliteserien.

Johnsen mener det er vanlig at spisser kan gå gjennom en periode med lite mål, men det er sjeldent det gjelder et helt lag.

– Det er jo merkelig det som skjer. Det er jo få scoringer fra midtbanen, flankene og spissene, sier Johnsen.

LITE MÅL: Foreløpig er Oliver Occean sammen med Espen Ruud, Riku Riski, Jone Samuelsen og Etzaz Hussain delt toppscorer i Odd. Alle har scoret 2 mål. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Vi har jo slitt med å score mål siden starten av sesongen, og det er nok det som gjør at selvtilliten er litt borte.

– Føler du noe ansvar for at laget ikke scorer?

– Ja, jeg gjør jo det. Jeg føler at jeg er en del av det selvfølgelig, samtidig er det spillerne som skal ut på banen å gjøre jobben.

Scorer på trening

Ifølge Johnsen scores det nok med mål på treningene til Odd, men det er det å få det ut i kamp som er et problem.

– Det er jo ikke noe hokus pokus å øve på å score mål, men det er klart vi kan øve på litt mer kamplignende situasjoner. For det er det vi sliter med, å få det ut i kamp, sier Johnsen.

Og første mulighet til å score er mot Aalesund i kveld