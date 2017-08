Havregrøten skal ikke være på plass før neste uke. Rektor Monica Gjertsen Steinbakken ved Porsgrunn videregående skole skal planlegge denne serveringa samtidig som alt annet skal på plass ved skolestart. Hun mener de har flere alternativer, for ingen har sagt at grøten skal være varm.

Rektor Monica Gjertsen Steinbakken mener det er viktig med god og næringsrik mat i magen når elevene starter skoledagen. Foto: Anne Lognvik / NRK

– Det er selvfølgelig mulig å servere kjøleskapsgrøt.

Hun vurderer også å bruke ferdiggrøt som bare trenger litt varmt vann. Det er ikke umulig å koke grøten i kantina, men ingenting er helt bestemt ennå. Skolen må velge den beste måten, det vil si den billigste og enkleste måten.

– Vi serverer grøt når politikerne har bestemt det, sier rektoren.

To gode grunner

Kollegaen hennes, Ole Frode Mikkelsgård ved Elverum videregående skole, er veldig begeistra for grøt til elevene. De siste fire åra har de servert grøt daglig til rundt 150 av de 950 elevene. For noen er det ekstra viktig å få dette tilbudet.

Rektor Ole Frode Mikkelsgård er glad for at de har muligheten til å tilby elevene gratis grøt på skolen. Foto: Elverum videregående skole

– Det er ikke alle som har muligheten til å spise frokost før de kommer på skolen. Dette kan utgjøre en forskjell på hva de kan prestere i løpet av dagen.

Han peker på to gode grunner til å bruke tid og penger på grøtserveringa. Det ene er det sosiale. Mikkelsgård ser at mange har en trivelig start ved bordet sammen med andre. Det bidrar til et godt skolemiljø. I tillegg er grøt godt for helsa.

– Dette er god næring for hele kroppen. Det er godt for konsentrasjonen også. Elevene følger bedre med. Dessuten er det et ekstra godt tilbud til de av elevene våre som er hybelboere.