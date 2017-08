Gratis grøt kan bli dyr

Gratis frokostgrøt i den videregående skolen i Telemark kan bli dyrt for dem som skal lage den. Anne Lene Lien har ansvar for kantinedrifta ved Porsgrunn videregående og mener fylkespolitikerne har bevilget for lite penger.

– Vi har ikke budsjett i våre kantiner til å ha folk på jobb en ekstra halvtime for å dele ut gratis grøt som vi antageligvis taper penger på.

Hun er også usikker på hvor mange elever som vil benytte seg av tilbudet.

– Jeg tror nok jeg kommer til å spise grøt hvis jeg kommer tidlig nok. En ting jeg hadde satt pris på er om de utvidet serveringen. Nå kan litt trafikk være forskjellen på om man rekker grøten eller ikke, sier Theodor Torbjørnsen er elev ved Porsgrunn videregående skole.

Serveringa skal starte kvart på åtte. Fem over åtte fyller kantinepersonalet det siste begeret med grøt. Når timen begynner kvart over må resten av grøten kastes. Det er ikke lov å spise grøt i timen.

Anne Lene Lien skal sørge for at kantina i Porsgrunn ikke går i minus. Hun mener fylkespolitikerne har bevilget for lite penger til elevenes grøt. Foto: Britt Boyesen / NRK

– Vil heller sove

Kantinemedarbeider Bjørg Fagerli skal koke grøten, men tviler på at køen ved disken blir lang.

– Jeg tror kanskje ikke det er så mange som kommer. De vil nok heller ligge ti minutter lenger i senga enn å komme hit og spise grøt, sier hun.

Anne Lene Lien skal sørge for at kantina i Porsgrunn ikke går i minus. Kantinene får et tilskudd på fire kroner per elev.

– Hvor mye grøt får du for fire kroner?

– I de fire kronene er det også materiell. Vi skal kjøpe inn beger og skjeer, og det er havregrøt kokt på vann med sukker og kanel på.

Kantinemedarbeider Bjørg Fagerli tror mange av elevene heller vil sove fem minutter ekstra enn å møte opp og spise grøt. Foto: Britt Boyesen / NRK

Skal smake godt

Lien forteller at de er i gang med å teste grøten på Porsgrunn videregående for å se hvor billig de kan lage den.

– Men det skal jo være godt også. Vi har ikke lyst til å lage vond grøt til elevene.

Grøten lages på havregryn og vann. Melk er en veldig dyr ingrediens.

– Jeg tror ikke det er helt gjennomtenkt. Det er veldig enkelt å sitte i et møte og bestemme at dette er bra for elevene. Det virker ikke på meg som om de har tenkt på konsekvensene for dem som drifter kantinene, sier Lien.

I tillegg til innkjøpslista med havregryn, sukker og kanel har Anne Lene Lien en ønskeliste. Der står det TID og PENGER.

Maja Foss Five i hovedutvalget for kompetanse sier politikerne skal diskutere pengepotten nærmere etter evalueringa ved årsskiftet.