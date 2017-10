Gode tall for turistnæringen

Turistnæringa i Midt-Telemark hadde over 180.000 gjestedøgn i sommersesongen 2017. Daglig leder i Visit Bø, Marianne Dale, sier til BøBlad at dette er svært gode tall med sommeren dårlige vær. Tallet er omtrent like høyt som i 2016.