– Nordmenn kan bli flinkere til å tenke solbeskyttelse, også når de ikke skal være ute for å sole seg, sier Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen

Kreftforeningens solvaneundersøkelse viser at mange blir oftest brent de gangene de ikke er ute for å sole seg. Det er vanligst å glemme kremen når du er ute for å spise en lang lunsj på restaurant, klippe plenen eller står på sidelinjen på en fotballturnering.

I 2015 var det 2001 personer i Norge som fikk føflekkreft. Blant både menn og kvinner, er det denne kreftformen som oppstår nest hyppigst i aldersgruppen 25–49 år. Det er imidlertid i aldersgruppen over 50 år økningen er størst.

– Bruk minst solfaktor 15

Hanne Glenna på Apotek 1 i Porsgrunn opplever at nordmenn er mer bevisst på å bruke solkrem når solen titter frem. Dette syns hun lover godt for den oppvoksende generasjonen.

– Vi har flere som kommer inn og ønsker råd om hvilken faktor de bør bruke, men jeg ser at folk er mer opplyste. Det er jo føflekk-dager og snakk om hudkreft i alle medier, så jeg tror nok folk er litt flinkere nå.

Gode tips for å beskyttelse i sola er å bruke minst solfaktor 15. Skal du til Syden, er det anbefalt med solfaktor 30 eller høyere. For deg med mørkere hud er det også anbefalt å bruke solbeskyttelse, selv om det det er ekstra viktig jo lysere hud du har.

Gode solvaner, også når du ikke er ute for å sole deg, er viktig. Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

Så lenge holder solkremen

Fjorårets solkremflaske er kanskje ikke helt tom enda, men hvor god er holdbarheten, flere måneder etter åpning?

Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen oppforder nordmenn til å bli enda litt flinkere til å huske solkremen. Foto: Øyvind Bjørkum/Kreftforeningen

De fleste solkremer er ofte merket med et krukkesymbol, det bør du følge. Ofte kan du bruke solkrem i 12 måneder etter åpning, hvis du har oppbevart flasken riktig. Var solkremen med på høstturen til Spania, og ble liggende to uker på stranda i solsteken, er det ikke sikkert den lenger er holdbar.

Du kan lukte på kremen og kjenne på konsistensen. Føles den harsk bør du kjøpe en ny.

Følg solvettreglene

Fire av ti nordmenn oppgir at de blir solbrent hvert år. Huden glemmer ikke slike solskader; de samles opp og kan på sikt føre til hudkreft.

– Det handler ikke om at vi skal unngå sola helt, men huske å være raus med solkremen og ta noen pauser fra de sterkeste solstrålene. Det gjelder solglade folk i alle aldre, sier generalsekretær i Kreftforeningen Anne Lise Ryel.