Folk som er i skjærgården spesielt ved Jomfruland i Kragerø kan ha hørt skudd på morgenkvisten. Grunneiere ved øya gjennomfører skadefelling av grågåsen.

Årsaken er stor tilstrømming av gjess som skader beiteområder

Må gjøres

Det er ikke bare på Jomfruland det jaktes på grågås. Flere kommuner i landet har valgt å ha en ekstra jaktdag, grunnet omfanget.

Viltnemnda i Kragerø har fått tillatelse til en ekstra dag med jakt, utenfor den ordinære jaktsesongen som er den 10. august.

Leder for Viltnemnda i Kragerø, Arne Sørdalen er ikke fornøyd med bestanden av gås Foto: Kurt Inge Dale / NRK

– Det er nødvendig med ekstra jakt for å forhindre beiteskader, og dette må gjøres før gjessene trekker nordover, forteller leder for Viltnemnda i Kragerø, Arne Sørdalen.

Det er over 2000 gjess som har slått ly på øya. Med en ekstra jaktdag håper Viltnemnda å få bestanden helt ned til 300 gjess. Men kun tre gjess ble felt i morgentimene på den ekstra jaktdagen, og jegerne håper på bedre lykke når runde nummer to starter på ettermiddagen.

Mye skader

Den store tilstrømningen med gjess har ført til mye møkk og beiteskader. Dette er et stort problem for bøndene.

Bonde Arne-Olav Løkstad eier store mål med mark både til dyrking og beiting, og sliter med dårlig beite.

Bonde Arne-Olav Løkstad mener gjessen skaper store problemer for beitet. Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

– Grågåsen gjør mye ifra seg og det ødelegger for nydyrkningen, sier Løkstad.

Må slakte kyr

Det er ikke bare møkka fra grågåsen som er et problem for bøndene. Gjessen har funnet sin plass og spiser store deler av foret til de 77 kyrne som beiter på jordet Løkstad leier.

– Gjessen blir gode og feite når de spiser opp all avlinga, forteller han.

Med sultne grågås er det vanskelig for bonden å holde beitet ved like. Med lite fôr er Løkstad redd for at han må ta livet av minst 30 av de 77 kyrne.

– De ødelegger omtrent 60 prosent av vinterforet, så i år blir det nok mer slakting, forteller Løkstad

Ikke nok å beite på for alle kyrne. Foto: Bo Lilland Andersen / NRK

Selv om været også har spilt et lite puss for beitet til Løkstad, håper han på flere dager som dette.

– Vi håper på mer jakt, sier han.