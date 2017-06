Gir opp vannskuterforbud

Kystkommunene i Telemark gir opp arbeidet med å få til et forbud mot vannskutere før sommerferien. Det sier ordfører i Kragerø, Jon Blikra. Blikra sier at mange juridiske og byråkratiske snubletråder gjør det umulig å få til et forbud på denne siden av sommeren.