Gigantiske touchskjermer er UPs store skrekk

– Vi mener det er en urovekkende utvikling, og vi erfarer at mange bruker slikt utstyr i bilen under kjøring, sier assisterende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen.

Av 108 dødsulykker her i landet i fjor, var uoppmerksomhet medvirkende årsak i 12 av dem, viser tall fra Statens vegvesen. Fire av ti har blitt forstyrret av touchskjermen i bilen under kjøring, viser en spørreundersøkelse utført for forsikringsselskapet Gjensidige.

– Vi er bekymret, og vi mener slike skjermer kan være like farlige å bruke som mobiltelefonen under kjøring, sier Larsen.

UPs skrekk

Assisterende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen er bekymret over bilbransjens utvikling av store touchskjermer i bilen. Foto: Utrykningspolitiet

Vi har alle vært der. Vi skal bare ringe en venn, bare sette ned temperaturen i bilen, skifte radiokanal, eller taste inn en adresse i navigasjonssystemet. Da må vi ofte inn i menyen, og må ofte også trykke oss videre derfra for å finne det vi leter etter.

Det er UPs skrekk.

– Det er en av skrekkfaktorene vi ser når det gjelder trafikkulykker. Selv om det er en stor skjerm i bilen, håper vi at bilistene ikke tar oppmerksomheten bort fra det som faktisk er vesentlig under kjøring, nemlig veien, sier Larsen.

Bytons nye elbil ble vist frem på bilmessen i Frankfurt nylig. Bilen har en 48 tommers innebygd skjerm som fyller hele dashbordet. Foto: John Locher / John Locher

Deler ikke bekymringen

Erik Andresen er direktør i Bilimportørenes Landsforening. Han deler ikke Utrykningspolitiets bekymring.

Erik Andresen i Bilimportørenes landsforening, sier han tror utviklingen av stadig større skjermer i bilene vil snu og gå tilbake til mer normale størrelser. Foto: Bilimportørens landsforbund

– Bilene er godkjente og lovlige. Vi tror føreren må ta ansvar for å se på veien. Det er mange ting som kan distrahere føreren, både inni og utenfor bilen. Vi anbefaler at føreren bruker skjermen når bilen står stille.

Den nyeste elbilen fra Byton, M-byte har en 48 tommers skjerm i bilen, som i praksis utgjør hele dashbordet. 16.000 nordmenn står på liste for bilen. Det kom frem på bilmessen som var i Frankfurt i Tyskland nylig.

– Vi vet at det er noen biler på markedet med ekstremt store skjermer. Vi tror at utviklingen av slike gigantskjermer vil gå tilbake igjen til mer håndterbare størrelser. Utviklingen har gått litt i det lengste laget på enkelte bilmodeller, det skal vi innrømme, sier Erik Andresen.

Og blir du tatt for å være uoppmerksom i trafikken fordi du trykker på touchskjermen i bilen, kan det koste deg dyrt. Bøtesatsen er fra 8000 kroner, og du kan også risikere å miste førerkortet, ifølge UP-sjefen.