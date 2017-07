Går mot strømmen – åpner ny seter

Driften av norske setre har opplevd et totalkollaps i de siste 50 årene. Ved inngangen til 1900-tallet var det rundt 100 000 setre i bruk, i dag er tallet under 900.

– Vi ønsker å snu denne trenden, sier Per Helge Seltveit.

Her var det flest aktive setrar i 2015 Ekspandér faktaboks Oppland: 356

Hedmark: 183

Sør-Trøndelag: 110

Buskerud: 88

Sogn og Fjordane: 51

Møre og Romsdal: 43

Nord-Trøndelag: 37

Telemark: 25

Hordaland: 17

Troms: 11

Finnmark: 1 Kjelde: Nibio

Bygd ny seter for besøkende

Per Helge og kona Siv Seltveit fikk penger fra Innovasjon Norge og den statlige satsingen «Fjellandbruk» til å bygge ny støl i Fyresdal. Etter to år, sto stølen ferdig denne våren.

Per Helge og Siv Seltveit skal tilbringe de neste fem ukene på stølen ved Mjåvatn. Foto: Kristine Koslung / NRK

– Vi tror at mange vil ha glede av å ta turen. Ha glede av å se stølen med dyra, fjellet og vannet rundt. Jeg håper at andre vil ha fine opplevelser ved å komme hit, forteller Siv Seltveit.

Per Helge Seltveit har drevet som sauebonde i mange år, og har nå også startet med drift av storfe. Den nye stølen er derfor delt opp i forskjellige deler, der familien kan melke kyr, produsere ost, lage mat og ta imot gjester.

Innfrir turistenes ønsker

Mat- og drikkeprodukter med en lokal identitet er ønsket av 70 % av norske turister. Lokalmat og drikke omsatte for 4,8 milliarder kroner det siste året, og det er ventet at det fortsetter å øke de neste åra. I Fyresdal troner knaosten høyt på lista over lokalprodusert mat. Og Per Helge og Siv har et eget rom på den nye stølen, der osteproduksjonen skal foregå.

Telemarkskyrne får stå å beite på setra i 5 uker før de skal tilbake til gården i Fyresdal. Foto: Kristine Koslung / NRK

– Vi lager knaost og bakervarer av melka vi får fra telemarkskyrne våre.

I tillegg til knaosten og bakervarene, har Siv Seltveit tatt med hjemmelaget rabarbrasaft og plomme- og jordbærsyltetøy opp på stølen. Dette vil stå klart til gjestene som velger å komme innom.

– Vi ønsker å ha et sted der folk kan komme inn etter en lang dag på fjellet, få noe varmt å drikke og noe lokal produsert mat i magen, forteller Siv Seltveit.

