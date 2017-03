Fylkesvaraordfører satt i pariserhjul mens dramaet pågikk

– Først så ble vi oppmerksomme på en person som var falt i vannet. Da begynte jeg å stusse.

Det sier Fylkesvaraordfører i Telemark, Hans Edvard Askjer som nå sitter trygt på hotellrommet sitt. Han satt i pariserhjulet og sier han hadde god oversikt over hva som skjedde.

– Jeg så det var tre plasser på brua hvor det var ambulanser og hvor det også lå personer som lå skadd, sier han.

Reuters meldte tidligere at minst tolv personer skal være skadet og en gjerningsmann drept i London etter et angrep:

Lite panikk

– Når vi kom til bunnen av pariserhjulet ble vi kjapt evakuert. Vi fikk beskjed om at politiet hadde kontroll og folk gikk rolig til hotellet, sier Askjer.

Fylkesvaraordfører Hans Edvard Askjer, forstod ikke alvoret i hendelsene med en gang. Foto: Anne Lognvik / NRK

Han sier at han ikke helt forstod hva som hadde skjedd når han så ambulansene.

– Først så trodde jeg det bare var et menneske som hadde hoppet fra brua. Men det var ikke noe liv i det mennesket, så det gikk gradvis opp for meg at her er det noe som skjer, sier Askjer.

Det var ikke før etter hvert han forstod at det var alvor det som skjedde.

– Vi skjønte gradvis etter hvert at det ikke var noen øvelse eller noe sånt det her. Men det er først når vi nå kom på hotellrommet og ser nyhetene vi ser hvor omfattende det er.