Fylkeskommunen til sentrum

Skiensordfører Hedda Foss Five vil ha fylkesadministrasjonen til Skien Brygge. Dagens lokaler på Lagmannshøgda blir for små for et sammenslått Telemark og Vestfold. Et praktbygg på brygga vil romme den nye administrasjonen og bety flere arbeidsplasser i Skien sentrum, mener ordføreren.