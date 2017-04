– Vi har pågrepet en person, og seks personer i nabolaget er evakuert, sier operasjonsleder i politiet Jørn Gustav Larsen.

Det var i 0400-tiden natt til tirsdag at politiet kom over den mistenkelige gjenstanden på en adresse i Kirkegaten i Porsgrunn. De fant gjenstanden så mistenkelig at de sendte bilder til bombegruppa, som bestemte seg for å rykke ut.

Hvorfor politiet var på stedet vil ikke Larsen si noe om, annet enn at personen som er pågrepet er kjent for politiet fra før.

Sperret av gata

I tillegg til at seks personer er evakuert, er området rundt der den mistenkelige gjenstanden befinner seg sperret av.

– De evakuerte er innkvartert på et trygt sted. I tillegg er naboer som bor litt lenger unna instruert om hvor i huset sitt de bør oppholde seg, forteller Larsen.

NRK sin reporter på stedet forteller at det er stille og rolig i området tirsdag morgen. To politibetjenter står og holder vakt utenfor sperringene.

Det er fire bygninger som er sperret av, en av dem en kirke, og to mindre bolighus.

NRK Oppdaterer saken