Full overtenning i brakkerigg

Bekkevold om homovielsen: – Jeg gjorde det ikke for å provosere noen

Familiepolitisk talsperson i KrF og prest Geir Jørgen Bekkevold har fått massiv kritikk fra egne rekker etter at han viet et likekjønnet par i sommer. Nå svarer han på kritikken. – Jeg gjorde det som var riktig for meg som prest.