Frykter ulykker ved skolestart: Så høy kan hekken din være

– Det nærmer seg skolestart og det betyr mange små barn på veien. Da er det viktigere ting som gjelder enn at hagen og hekken skal være fin å se på, sier Unni Knutli, seniorrådgiver i Trygg Trafikk.

Kommunene holder orden på mye busk og kratt langs veikanten, men også privatpersoner må ta sin del av ansvaret for trafikksikkerheten.

Privat ansvar

– Når du planter hekk langs offentlig vei, har du ansvar for at den holdes nede, sier avdelingsleder for drift i Svelvik kommune, Ivar G. Pettersen.

Å sørge for at hekken ikke blir for høy, er viktig for at både myke og harde trafikanter skal ha god sikt.

Dette gjelder særlig der det er mange myke trafikanter og gang- og sykkelvei.

– En hekk som tar sikt ved en utkjørsel bør helst ikke være mer enn femti centimter høy, sier Pettersen.

Ivar G. Pettersen er avdelingsleder for drift i Svelvik kommune i Vestfold. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Tvangsklippe

Om hekken blir for høy ved innkjørselen din, og ingenting blir gjort, kan også kommunen i ytterste konsekvens tvangsklippe den.

I verste fall kan grønne og frodige hekker være livsfarlige. Dårlig sikt medvirker til mange ulykker og nestenulykker.

Statens vegvesen har tidligere opplyst at begrenset sikt er en medvirkende faktor i over 30 prosent av dødsulykkene på sykkel.

Ved innkjørsler skal hekken være maksimalt 50 centimeter høy, for å gi god sikt mot trafikanter som ferdes på utsiden. Foto: Nils Skumsvoll

Gode vekstforhold i sommer

Varme dager og mye nedbør de siste månedene har gitt gode vekstforhold for hekker og annet grønt.

Det betyr travle dager for Ivar G. Pettersen og hans kolleger i Svelvik. Han jobber med prosjektet «Fri sikt før skolestart», et samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune og kommunene i Vestfold for å sørge for trygge skoleveier.

Høye hekker bidrar ikke bare til at det er vanskelig å få oversikt over trafikkbildet, men har også innvirkning på flere trafikkforhold.

– Det kommer mindre lys på veiene, og det tar lenger tid før gatene blir tørre igjen etter at det har vært nedbør, sier Pettersen.