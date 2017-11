Hans Georg Andersen bor rett under Grenlandsbrua, og forteller at det stadig løsner isflak og istapper, noen treffer veibanen til E18, og andre faller i vannet eller på land under brua.

Hans Georg Andersen bor rett under brua, og er redd for at den fallende isen kan skade noen alvorlig. Foto: Sigmund Bolme / NRK

– Jeg har sett isflak på en meter ganger en meter som kommer seilende. Det fryser også ofte lange istapper, disse står i bakken som spyd når de faller ned, forteller Andersen.

Andersen og naboen Jon Gunnar Evensen er redd for noen skal ende opp skadet.

– Is fra brua har blant annet smadret en bil som stod parkert her nede, det var en liten Peugeot som fikk taket knust. Om isen hadde truffet et menneske, eller i verste fall en trailer som kjørte på brua, så hadde det ikke gått bra, sier Evensen.

Klar over faren

Statens vegvesen har normalt ansvaret for vedlikehold av Grenlandsbrua, og prosjektleder for bruvedlikehold, Trygve Stien, bekrefter at dette er noe vegvesenet kjenner til. Han sier at de forsøker å finne en løsning, men at det er et komplisert problem.

– Foreløpig så har vi ikke klart å finne en fornuftig løsning på dette. Vi har vurdert varmeelementer og å dekke til kablene det er snakk om, men da får vi ikke utført nødvendig kontroll og vedlikehold som vi må gjøre, forklarer Stien.

KJENNER TIL PROBLEMET: Trygve Stien er prosjektleder for bruvedlikehold i Statens vegvesen, og kjenner til problemet med is som faller fra Grenlandsbrua. Foto: Sigmund Bolme / NRK

– Det er store isflak det er snakk om her, det må vel være farlige for både mennesker og biltrafikken?

– Ja, det er helt klart. Nå har brua stått i 20 år uten at vi har fått melding om alvorlige uhell, men vi ser helt klart problemet og at ulykker kan skje. Vi prøver så godt vi kan å finne en løsning på dette, sier Stien.

Holder for stor fart

Hans Georg Andersen forteller at det ikke bare er istapper og isdannelse på vaierne som er et problem, men at mye snø også blir dyttet langt ut fra brua når det måkes.

– Det er rett og slett ikke så veldig klokt å oppholde seg utendørs når værforholdene er slik at vi risikerer å få is og snø deisende ned i hodet, sier han.

Vegvesenet sier at snømåking i utgangspunktet ikke skal føre til at snøen blir dyttet av brua, og at brøytemannskapet i så fall holder for stor fart.

– Brøyting er en utfordring, men avtalen vi har med dem som brøyter er at farten skal være så lav at snøen ikke kastes over rekkverket. Om nødvendig skal snøen samles opp og fraktes bort. Dette er noe som vi har tatt opp med driftsentreprenøren, sier Stien.