– Det er fullt av søppel som ligger her og der. De renner jo fulle de konteinerne også, forteller Ivar Gundersen.

Han har i en årrekke vært leder i Jomfruland Vel, jobbet i det offentlige samt vært politisk engasjert. Nå mener han og flere av beboerne på Jomfruland at kommunen må ta ansvar.

– Det burde jo på det meste vært renovasjon hver eneste dag for å holde det pent.

Ivar Gundersen mener at kommunen må ta ansvar før det kan forventes at alle de fastboende på Jomfruland er fornøyde med ordningen. Foto: Robert Hansen / NRK

Nasjonalparkstatus trekker turister

Søndag 13. august er det offisiell åpning av Jomfruland nasjonalpark. Nasjonalparkstempelet trekker mange turister til den allerede godt besøkte øya, og beboerne er nå redd for at øya skal bli seende ut om en søppeldynge.

– Når det kommer til renovasjon så må kommunen ta ansvar. Det koster, og det skjønner vi, men jo mer det blir utbygd, jo flere folk kommer det. Og det er viktig, hvis ikke kommer vi til å bli litt sure alle og enhver, legger Gundersen til.

Ordfører i Kragerø kommune, Jone Blikra, lover at kommunen skal ta sin del av ansvaret. Foto: Robert Hansen / NRK

– Ja, det forstår jeg veldig godt, og det er vårt ansvar. Styret for nasjonalparken og kommunen må ta det på alvor, og det skal vi, lover ordfører i Kragerø kommune Jone Blikra.

Skepsisen er i ferd med å snu

Siden forslaget om nasjonalpark kom i 2013 har det vært stor skepsis blant beboerne.

Kort tid før den offisielle åpningen kan det virke som om flere av beboerne har slått seg til ro med nasjonalparkstatusen.

– Stemningen har endret seg fra skeptisk og uvillig til positivitet blant de aller fleste. Noen er vel litt nervøse fremdeles og lurer på hva det vil bety, men jeg tror de fleste har blitt mer og mer overbevist om at det er bra, det sier Knut Einar Bergan.

Sykkel-Knut reparerer og leier ut sykler til turistene som kommer til Jomfruland. Han har merket en økning av besøkende den siste tiden. Foto: Robert Hansen / NRK

– I praksis vil det ikke bli noen stor forandring for dem som bor på øya. Kun 2 % av nasjonalparken ligger over vann, og sett bort fra flere turister så vil det ikke berøre beboernes daglige liv, forteller nasjonalparkforvalter Morten Johannessen.

Nasjonalparkforvalteren Morten Johannessen har jobbet tett med beboerne på øya. Det gleder ham at flere nå er positive til nasjonalparkstatusen. Foto: Robert Hansen / NRK

– Jeg tror den avtalen vi har fått med det offentlige nå er til å leve med. De som var skeptiske tidligere, er nok det fortsatt, og vil alltid være det, men jeg tror flere og flere er tilfreds med ordningen, forteller Gundersen.

Ville du helst vært foruten nasjonalparkstempelet?

– Det er liksom bare lokket på alle planene og reguleringene for øya, så det jo ikke stort man kunne gjøre i utgangspunktet. Så nå er det et lokk som ligger over, så får vi bare håpe at lokket har nok pustehull til at vi alle overlever, avslutter Gundersen.