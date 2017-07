Frp vil ha eldreminister

– Vi må ha en minister som har et spesielt ansvar for eldreomsorgen. Jeg ser at helse- og omsorg er et veldig stort fagfelt. Det betyr ofte at eldreomsorg bare er en liten del av det, sier Frps eldrepolitiske talsmann, Bård Hoksrud.

– Veldig stort område

Bård Hoksrud mener at det å ha en egen statsråd dedikert til eldreomsorg vil gi økt fokus på området.

– Jeg mener at helseministeren har gjort mye på eldreomsorg, men hvis du har en som er dedikert til dette område så tror jeg man får fokus på det hele tiden. Nå må en helseminister prate om alt fra sykehus til barnehelse til voksenhelse til eldreomsorg. Det er et veldig stort område og det er derfor jeg tror at det kunne vært bra å ha en egen minister på et område som vi vet det blir flere som har behov i fremtiden, sier han.

– Men vil ikke dette bare føre til mer byråkrati?

– Nei, det skal ikke bli mer byråkrati. Det skal være sånn at man er opptatt av eldreomsorg hele tiden, sier han.

Vil jobbe med dette fremover

Hoksrud mener det er påfallende hvordan politikerne plutselig snakker de eldres sak rett før valget.

– Jeg opplever at politikere løper fra sykehjem til sykehjem og eldreinstutsjon til eldreinstitusjon de to siste månedene før valget, sier han og viser til at han selv har reist rundt siden han kom tilbake til Stortinget for to år siden fordi han tror det er viktig å gjøre det kontinuerlig.

– Dette skal jeg jobbe med fremover. Hvis vi fortsetter i regjering håper jeg virkelig jeg får gjennomslag for å få på plass en eldreminister, fortsetter Hoksrud.

– Og den eldreministeren er kanskje deg det da?

– Det får vi se, men jeg tror det ville vært veldig bra å ha fått på plass en eldreminister i hvert fall, sier han.

Også for åtte år siden snakket Frp om muligheten for å få ha en egen eldreminister. Om de får med Høyre på det denne gangen er Hoksrud usikker på:

– Det er jeg ikke så sikker på, så det kan jo bli spennende, men jeg synes at det å løfte debatten og få diskusjonen i gang er kjempeviktig, avslutter han.

Høyre lukker ministerdøren

Helsepolitisk talsperson i Høyre, Kristin Ørmen Johnsen, sier hun har stor sans for å ha fokus på eldreomsorg. Hun er imidlertid ikke enig i at Norge trenger en egen eldreminister.

– Det er urealistisk, men det er viktig å ha fokus på eldreomsorg. Det er blant annet derfor vi har hatt en egen statssekretær med dette som ansvarsområde, sier Johnsen.