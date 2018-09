Søndag. Det 48 timer lange skiftet på Rjukan brannstasjon nærmer seg slutten for den unge vikaren fra Fagernes, som snart kan notere seg fire år i tjeneste.

Det har vært en rolig helg på den lille stasjonen, men gutta spisser ørene når meldingen om en trafikkulykke tikker inn, cirka klokken 13.45 på ettermiddagen.

«En bil skal ha kjørt ut i den siste svingen på Svineroivegen. Person sitter muligens fastklemt», lyder den første beskjeden fra 110, alarmsentralen i Skien.

Klare ansvarsområder

Sammen med de to andre kollegene på vakt tar Fredrik umiddelbart plass i mannskapsbilen, og kjører utrykning for fulle sirener.

Fredrik Høe foran brannstasjonen på Rjukan. I bakgrunnen skimtes den siste svingen i Svineroivegen, der ulykken skjedde søndag. Foto: Nils Skumsvoll

Stedet ligger bare noen minutters kjøretur unna, og er synlig fra brannstasjonen i Svaddevegen, like utenfor Rjukan sentrum.

De har klart definerte oppgaver på forhånd, men tar for ordens skyld en kjapp gjennomgang i bilen på vei oppover.

Fredrik skal fokusere på behandling av pasientene ved ankomst, frem til ambulansen når frem.

De forsøker å se oppover mot skadestedet underveis, men det viser seg å være vanskelig.

Flere privatbiler som tilfeldigvis har kommet kjørende står hensatt langs siden oppover den bratte bakken, og sperrer delvis for sikten.

De får noen oppdateringer over sambandet. Politi og ambulanse er også på vei, men ligger bak dem i løypa. Først når de er fremme på stedet får de full oversikt over situasjonen.

Fire personer blir konstatert døde. Den femte personen er fortsatt i live, men dør av skadene senere samme dag.

De slår full alarm. Alle mannskaper tilknyttet Tinn Brannvesen i området kalles inn.

Få oversikt

– Det første man gjør på stedet er ofte å ta et lite steg bakover. Få oversikt før man begynner. Det som slo meg da jeg kom ut, var at det var mange mennesker til stede. Jeg husker også lukta av bensin. Det er slike ting man gjerne legger merke til, forteller Fredrik rolig.

Han er tilbake på ulykkesstedet sammen med NRK, få dager etter hendelsen.

Noe av det første mannskapene må konsentrere seg om er å få oversikt på stedet, slik at de kan løse oppgavene best mulig, forklarer Fredrik Høe. Foto: Nils Skumsvoll

– Vi så veteranbilen med de fem personene som hadde kjørt i fjellveggen. Jeg tror noen av dem som kom tilfeldig til stedet hadde forsøkt å få opp dørene, men dette vet jeg ikke sikkert. Når man er med første bil på stedet får man nok litt tunnelsyn og stenger det meste ute, bortsett fra det du skal konsentrere deg om.

Ambulansen ankom like etter.

Med helsepersonell på stedet kan Fredrik og kollegene konsentrere seg om andre oppgaver.

Det innebærer blant annet å ivareta personer som tilfeldigvis har havnet i en vanskelig situasjon. Ikke minst psykisk.

– Han virket så ung

To av dem er kjæresteparet Hilde Katrine Aaneke og Frode Fredriksen fra Drammen.

De er på vei til en fjelltur da de kommer til ulykkesstedet like etter hendelsen. Paret har fortalt om opplevelsen til VG i etterkant, der de fremhever nødetatenes innsats på stedet.

– Det var en veldig kaotisk situasjon. Vi forsøkte å bidra så godt vi kunne, selv om det var lite vi kunne gjøre for å hjelpe dem som satt i bilen. Da det første utrykningskjøretøyet fra brannvesenet kom frem, la vi spesielt merke til en ung brannmann. Han var veldig raskt ut av døra, og sørget for kontroll på stedet, sier hun til NRK.

Brannmannen var Fredrik.

– Han så oss i øynene og svarte tydelig på det vi spurte om. Spesielt viktig for oss var det at han understreket at vi ikke kunne ha gjort noe mer for å redde personene i bilen. Det har Frode og jeg snakket mye om. Slike ting er så viktig etterpå. Han virket så ung, men samtidig så erfaren, sier Aaneke.

– Det er utrolig at de klarer det, ikke minst med tanke på hva de selv opplever.

Bearbeider hendelsen i etterkant

I svingen er det lagt ned mange blomster og tent lys, onsdag fire dager etter hendelsen.

Bilder av de omkomne er hengt opp på fjellveggen bak.

– Hvordan oppleves det for deg å være tilbake?

– Det er spesielt. Man har det i bakhodet og friskt i minne. Du tenker jo på dem som ble rammet i ulykken. Ikke minst de som sitter igjen.

Fredrik setter pris på tilbakemeldingene. Han understreker likevel at han var en del av et team, der alle utførte oppgavene sine.

Svineroivegen på Rjukan. Ulykken skjedde i svingen til venstre. Foto: Nils Skumsvoll

– Hvordan forbereder man seg på å møte personer som har opplevd traumatiske situasjoner som dette?

– Det er veldig vanskelig å øve på slike ting. Jeg tror først og fremst det er viktig å gi folk tid til å snakke om hendelsen, og svare som best man kan.

Opplevelser som dette også gjør sterkt inntrykk på Fredrik og kollegene.

Han har jobbet som brannmann i fire år, og forstod tidlig viktigheten av å bearbeide tøffe opplevelser på jobb.

Sent søndag kveld, samlet de involverte fra nødetatene seg for å snakke om det som hadde skjedd.

– Det er det første vi gjør etter at vi kommer tilbake på stasjonen. Man skal ikke være redd for å snakke sammen. Man blir aldri vant til slike bilder, men vi får god oppfølging fra bedriftshelsetjenesten i etterkant. Vi er jo også mennesker.