Første norske ektepar på «verdens tak»

Det skriver Mountan Professionals i en statusoppdatering på Facebook tirsdag ettermiddag.

Ekteparet fra Porsgrunn nådde altså toppen mandag 22. mai 2017.

Toppen av verdens høyeste fjell er 8848 meter over havet. Camp 2, der de nå befinner seg i god behold, ligger på 6400 meter.

Ikke verdens første ektepar på toppen

Gravir og Bergseth er det første ekteparet – i hvert fall det første norske ekteparet – som når toppen av Mount Everest sammen.

Ifølge Guinness oversikt over verdensrekorder var det slovenske paret Andrej og Marija Štremfelj det første ekteparet som nådde toppen sammen den 7. oktober 1990.

I 2005 giftet de nepalske sherpaene Pem Dorjee og Moni Mulipati seg på toppen, og kan dermed kalle seg det første paret som forlot toppen som ektepar uten å ha kommet til topps uten å være det.

For interesserte kan det nevnes at Wikipedia har listet opp en del rekorder som er satt i forbindelse med Mount Everest.

Lang vei til topps

Flere år med forberedelser er dermed over. Gravir og Bergseth var også på Mount Everest i april 2015, men kom da ikke høyere opp enn til Base Camp.

Da de to forsøkte å bestige fjellet for to år siden skjedde nemlig noe av det verst tenkelige. Klokken var 12, den 25. april da ekteparet først hørte buldringen fra det som skulle vise seg å være et dødelig jordskjelv, med en styrke på 7,9 på Richters skala.

22 personer mistet livet på Mount Everest denne dagen.

– Vi har full respekt for fjellet. Vi må følge med på været og høre på dem som er kjente i fjellet, sa Gravir til NRK før avreise denne gangen.