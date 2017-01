Onsdag lanserte Rema 1000 appen Æ som er skal gi kunden rabatt på de ti varene kunden handler mest, samt rabatt på frukt- og grønt.

Det er en knallhard priskrig mellom de ulike matvarekjedene. Reitan-gruppen, Norgesgruppen og Coop kjemper for å holde på kundene, samtidig som kjedene skal kapre markedsandeler fra konkurrentene.

Mener kunden får regninga

Forbrukerrådet mener det blir vanskeligere for forbrukerne å orientere seg i markedet, når det blir stadig flere lojalitets- og bonusordninger.

Onsdag ble denne appen, som skal gi deg rabatt på de ti varene du handler mest, lansert. Foto: Even Skårberg Aarnes / NRK

– Vi er tilhenger av et marked som er gjennomsiktig. Det vil si at hvis du går inn i en butikk og ser en pris, så bør den vise hva varen faktisk koster, sier Gunstein Instefjord som er Forbrukerrådets fagdirektør for handel.

Det er ikke bare dagligvarebransjen som belønner lojale kunder. Også innenfor bank, finans og reiseliv er det vanlig med bonus- og lojalitetsprogrammer.

– Vi er kritisk til denne utviklingen. Til syvende og sist er det forbrukeren som betaler regningen for ulike bonusordninger, sier Instefjord.

Rema: – Vi betaler for dette

Administrerende direktør i Rema Kategori og innkjøp, Lars Kristian Lindberg, mener derimot at Æ gir kundene god oversikt over hva de sparer.

– Det gir priskutt i kassa på hver handletur, det skjer automatisk og du kan se prisene både på kvittering og i appen.

Lindberg tilbakeviser at det er kunden som betaler regningen ved at prisen går opp på andre varer som ikke er rabatterte.

– Det er vi som betaler for dette, ikke kundene eller kjøpemennene, sier Lindberg.

– Merker det på bunnlinja

Organisasjons- og medlemsdirektør i Coop, Geir Jostein Dyngeseth, mener Coops rabattordninger er oversiktlig.

– Kunden får rabatter i kassa, ulike tilbud og en andel av overskuddet i Coop. Og kundene blir godt orientert om tilbudene de får.

Kommunikasjonssjef i Kiwi, Kristine Arvin, sier den harde konkurransen merkes på bunnlinja. Foto: Kiwi

Kiwi lanserte programmet Kiwi Pluss for ett år siden. I tillegg har kjeden bonusordningen Trumf. Kommunikasjonssjef i Kiwi, Kristine Arvin, sier at priskrigen i matvarebransjen har blitt enda hardere de siste dagene.

Etter at Rema 1000 lanserte Æ, har Kiwi økt sin rabatt på frukt og grønt for å møte konkurransen. Samtidig har ikke kjeden satt opp prisen på andre varer.

– Vi er sikre på at vi vil merke dette på bunnlinjen vår. Vi er uenig i at det er kunden som får regningen, sier Arvin.

Vil ikke fraråde

Selv om Forbrukerrådet mener det blir vanskeligere for kundene å skaffe seg oversikt over matvareprisene, vil Gunstein Instefjord ikke fraråde kundene å bruke bonusordningene.

– Når det først er etablert og brer om seg, så kan det være smart og rasjonelt å ta i bruk ordningene. Da kan du faktisk få varene billigere.