Følger ikke opp fjorårets støtte

Regjeringen følger ikke opp fjorårets satsing på Vinjesenteret i årets statsbudsjett. – Vi er skuffet over at regjeringa heller ikke denne gangen har prioritert Vinje-senteret for dikting og journalistikk i statsbudsjettet, sier styreleder Lodve Solholm i Nynorsk kultursentrum.