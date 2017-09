Følg valgnatten i Telemark

Valgvaken skal foregå i Peer Gynt-salen i Ibsenhuset. Der blir det satt opp småbord, og politikerne kan følge med på valgresultatene via TV-skjermer satt ut i salen.

Samarbeid

Tom Erik Thorsen (Varden) og Ove Mellingen (TA) skal følge med på nett og gi analyser etter hvert som resultatene tikker inn.

NRK stiller med ni personer bak kamera , samt programlederne Christina Førli Aas og Even Skårberg Aarnes.

Valgnatt-sendingen starter i Nett-TV på NRK.no/telemark fra klokken 20.00 i kveld, og er altså et lokalt tillegg til den nasjonale valgsendingen som sendes på NRK 1.

TV + nett

– Dette er for folk som er spesielt interessert i politikk. Men jeg håper jo folk følger med både på NRK 1 og på vår sending via nett, sier Aas.

– Jeg er ikke enig i at dette er for dem som er spesielt interessert i politikk, sier Tom Erik Thorsen. Denne kvelden blir det avgjort hvem som skal sitte på Stortinget for Telemark de neste fire åra. Det er interessant for de aller fleste.