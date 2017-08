– Jeg ble sinna og trodde det måtte være en misforståelse, sier Trond Hammerstad som reagerte kraftig da han fikk den første mobilregningen fra Dipper.

Hammerstad driver et lite firma i Skien med to ansatte. De bygger modellfly i hundretusenkronersklassen, og har kunder over hele verden. For ham er telefonen et viktig redskap både hjemme og på forretningsreise.

– I juni i ble jeg oppringt av en selger som tilbød et abonnement i mobilselskapet Dipper. Fra før hadde jeg Talkmore, men selgeren mente jeg ville spare penger.

Hammerstad fortalte at han hadde kunder over hele verden og reiste mye.

– Helt konkret snakket vi om prisene til USA og Tyskland og at de var lavere enn hos Talkmore.

Da Hammerstad reiste til Canada i juli var han kunde hos Dipper.

Trond Hammerstad ble sint da han fikk regningen fra Dipper. Nå har han byttet tilbake til sitt opprinnelige selskap. Men kunder over hele verden er han helt avhengig av rask kontakt. Foto: Roald Marker / NRK

– Allerede da jeg landet fikk jeg SMS om at datapakka var brukt opp, men at jeg kunne fortsette til det jeg oppfattet som blodpriser. Jeg var avhengig av å få kontakt med kunden og bli hentet på flyplassen. Jeg hadde ikke noe valg, sier en oppgitt Hammerstad.

Mange ganger dyrere

På et tilsvarende kundebesøk i fjor brukte han telefonen mye mer. Regningen fra Talkmore viste en samtaletid på tre timer og databruk på 746 mb. Prisen var 1 200 kr. På årets tur ringte han elleve minutter og databruken var på 177 mb. Regninga lød på 3 000 kroner.

– Det virker useriøst og jeg føler meg lurt, ser Hammerstad.

Ole Lindtveit er leder for kundeservice i Dipper og sier at det aldri var snakk om priser til Canada da kontrakten ble inngått. Han er lei for at Hammerstad føler seg lurt. Lindtveit sier at det ble sendt prisinformasjon for Canada per SMS og at de ikke kan lastes for noe.

Bente Øverli er nestleder i Forbrukerombudet. Hennes råd er å sjekke vilkårene grundig før man bytter mobilselskap. Foto: Kimm Saatvedt

Tøff konkurranse

Dette er ikke en sak for Forbrukerombudet, siden de bare behandler saker fra privatkunder. Nestleder Bente Øverli uttaler seg derfor på generelt grunnlag. Uenighet om pris er velkjent.

– Vi får en del henvendelser fra kunder som ikke har fått med seg hva tilbudet går ut på, sier hun.

Hammerstad sier han stolte på Dipper siden de er eid av Telenor.

– Jeg opplevde det trygt å bytte, sier han.

Øverli sier konkurransen i mobilmarkedet er tøff.

– I saker som dette der kunden føler seg lurt, fører det til misnøye, gjerne i form av kunder som snakker negativt om selskapet. Slike kunder er svært lite lojale, sier Øverli i Forbrukerombudet.

Trond Hammerstad har nå byttet tilbake til sitt gamle mobilselskap.