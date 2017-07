Den norske sommeren har ikke imponert badeglade nordmenn. Flere strender rundt om i Norge er nokså tomme, men ved innendørsbassengene er det liv og leven.

Ved fritidsparken i Skien stuper folk i vannet.

Flere besøkende

Vil satse på utebasseng for enda flere besøkende i sommer månedene Foto: Rebekka Røed / NRK

Fritidsparken har merket en stor økning i antall besøkende sammenlignet med fjoråret. Det gleder daglig leder Jon Steinar Tufte.

– Vi ligger foran fjoråret totalt sett. Fra perioden vi åpnet i mars og til nå ligger vi godt over snittet. Det er vi veldig fornøyde med

Frister det lite med et iskaldt bad i sjøen, kan badelandene varte opp med varme bassenger.

– Det som avgjør sommeren hos oss er været, men det helper veldig når badevannet ved strendene ligger under 20 grader, og vi kan tilby badevann mellom 25 – 27 grader.

Vil øke besøkstallet

Selv om det er fint eller dårlig vær vil Skien Fritidspark satse på et mer stabilt besøkstall. Visjonen er å kunne nyte finværet i et utebasseng, forteller Tufte.

– Vi har sparer opp til et utendørs basseng slik at vi har et bedre tilbud til de besøkende i blant annet sommertider.

Daglig leder ved Rjukanbadet Jan Andresen, satser på at flere turister og hytteeiere tar turen innom i løpet av sommeren. Foto: Rebekka Røed / NRK

Ved Rjukanbadet har uteområdet blitt svært populært blant de besøkende. Det har ført til økt besøkstall for badet.

– Det hjelper mye å ha et utebasseng. Du får følelsen av å være på stranda med litt solkremlukt, og så har vi et hjørne med solsenger hvor du kan ligge i solsteiken, sier Jan Andresen som er daglig leder.

Tar regndansen

Mens de fleste av oss håper på en god og varm sommer, tar badelandene gjerne en trall for dårligere vær.

– Været har alltid en del å gjøre med besøkstall, men vi håper selvfølgelig at de som er på hytter eller fjellturer tar turen innom uansett vær, sier Andresen.

Ved Gullbringbadet i Bø er det klappet og klart for besøkende i sommer, men fint sommervær vil de ikke ha noe av.

– Vi startet med sommeråpent i går, med besøkstall som forventet. For å holde dette håper vi på mye regn og gråvær fram til skolestart, forteller daglig leder Espen Raastad.

Badelandene du kan besøke i Telemark

Lyst på en dukkert innendørs i sommer, her er listen over badeland du kan finne i Telemark denne sommeren.

Skien Fritidspark – Skien

Skjærgården badepark – Langesund

Gullbringbadet – Bø

Rjukanbadet–Rjukan