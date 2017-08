Flere Telemarkskyr

Antallet Telemarkskyr øker, og det er nå flere kyr på beite enn på mange år. De siste 3 årene har tallet på avlskyr økt til 380.

Leder i Landslaget for Telemarksfe Hilde Riis er glad for at flere satser på den gamle kurasen, skriver Vest-Telemark Blad.