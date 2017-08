– Det er denne fellesferien da.

Tor-Egil Fredriksen i Røde Kors Sjøredningstjeneste i Porsgrunn sitter ombord i redningsbåten i båthavna på Skjelsvik. Den har vært med på flere oppdrag enn tidligere sommere, og spesielt nå i juli.

– Flere folk vil ut i naturen, både i fjellet og langs kysten. Noen utfordrer seg selv ekstra med flere ekstremturer, og det skaper nye utfordringer for både redningsmannskapene og turfolket selv.

Oddvar Holmer fra Skien ombord i sin 38 fot Nimbus, som heter Ro-Baat. Han er glad for jobben Røde Kors landet rundt gjør. Foto: Kristin Rivrud / NRK

210 oppdrag i juli

Totalt har hjelpekorpsene registrert 1206 oppdrag i året sju første måneder, og 210 i juli alene. Det er 15 prosent flere enn i fjor på samme tid, og en vekst på 50 prosent i juli.

– Av dem som prøver seg på de mest utfordrende turene enten langs kysten eller i fjellet er det ikke alle som har kunnskapen som skal til. De pakker med seg for lite klær og for lite mat. Dessuten skifter været fort både i høyden og i lavlandet, og det er det ikke alle som har i bakhodet før de legger ut på tur, sier Fredriksen.

En del av veksten skyldes at vannredning for første gang nå er inkludert i statistikken. Røde Kors sine redningsbåter har hatt mange oppdrag i skjærgården i juli. De siste tre månedene, og særlig i juli, har Røde Kors opplevd en 15–20 prosents økning på søkeoppdrag på land og oppdrag for å hente personer som har skadet seg eller av andre grunner ikke kommer ut.

Oppdragene er spredt over hele landet, men de fleste har skjedd i østlandsområdet, på Vestlandet og Nord-Vestlandet. All økningen har skjedd i Sør-Norge, i Nord-Norge har det vært noen færre oppdrag i sommer.

Tor-Egil Fredriksen i Røde Kors håper på en rolig sensommer og høst, men tradisjonelt er august måned en travel måned for redningsmannskapene. Foto: Kristin Rivrud / NRK

Alfa og omega for turfolket

Oddvar Holmer fra Skien sitter ombord i sin 38 fot Nimbus i båthavna på Skjelsvik. Han sier innsatsen til Røde Kors er svært viktig for alle som skal på tur.

– Økningen i tallene viser jo hvor viktig det er at de er til stede. For oss som ferierer langs kysten er det viktig at de viser at de følger med, og er kjapt på plass om det skulle skje noe.

Tor-Egil Fredriksen i Røde Kors har en rolig dag på jobb denne dagen, men slik er det ikke alltid.

– Vi vet at august som oftest blir travel. Da er det bærplukkerne og alle jegerne som skal ut i skogen og i fjellet. Da har vi ofte svært mye å gjøre. Vi håper jo ikke på det, men det er jo derfor vi er her, for å være til stede dersom uhellet er ute, sier han.